Оправдательный приговор по делу об изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы отменен

Кассационная коллегия отменила оправдательный приговор, вынесенный ранее Верховным судом Башкирии в отношении двух из трех бывших полицейских руководителей, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
Потерпевшая девушка и её адвокат попытались оспорить решение Верховного суда Башкирии в Самарской кассационной инстанции. Чуть ранее их прокуратура Башкирии также потребовала пересмотреть приговор.
Напомним, по данным следствия, трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Полгода подозреваемые провели в СИЗО, а с весны прошлого года находились под домашним арестом. 26 декабря 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к 7 годам лишения свободы, а Яромчука — 6 годам за изнасилование дознавательницы. Кроме того, суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Но в начале июня 2020 года Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева полностью оправдали, а срок наказания Павла Яромчука сократили до четырех лет.
Наша кассационная жалоба даже более содержательна, чем аналогичный документ, поданный прокуратурой. Если кассация от прокуратуры занимает шесть листов, то наша жалоба — 18. Надеюсь, что наши доводы суд примет во внимание и отменит абсурдное апелляционное решение. В групповом изнасиловании не может быть виноват один, ранее сообщила Mkset адвокат потерпевшей Ирина Валиева.
Потерпевшая девушка ранее выступила на федеральном телеканале, а её адвокат рассказывал подробности происшедшего нашему корреспонденту.
Всех участников инцидента уволили из органов внутренних дел, но при этом по странному стечению обстоятельств их не лишили офицерских званий.