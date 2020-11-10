Оправдательный приговор по делу об изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы отменен

Оправдательный приговор по делу об изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы отменен

Вчера, 17:00ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 10 ноября, кассационная инстанция в Самаре рассмотрела жалобу потерпевшей и её адвоката на вынесенный ранее в Башкирии приговор по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Кассационная коллегия отменила оправдательный приговор, вынесенный ранее Верховным судом Башкирии в отношении двух из трех бывших полицейских руководителей, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Потерпевшая девушка и её адвокат попытались оспорить решение Верховного суда Башкирии в Самарской кассационной инстанции. Чуть ранее их прокуратура Башкирии также потребовала пересмотреть приговор.

Напомним, по данным следствия, трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Полгода подозреваемые провели в СИЗО, а с весны прошлого года находились под домашним арестом. 26 декабря 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к 7 годам лишения свободы, а Яромчука — 6 годам за изнасилование дознавательницы. Кроме того, суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Но в начале июня 2020 года Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева полностью оправдали, а срок наказания Павла Яромчука сократили до четырех лет.

Адвокат Ирина Валиева и её подзащитная.
Photo: Mkset.ru

Наша кассационная жалоба даже более содержательна, чем аналогичный документ, поданный прокуратурой. Если кассация от прокуратуры занимает шесть листов, то наша жалоба — 18. Надеюсь, что наши доводы суд примет во внимание и отменит абсурдное апелляционное решение. В групповом изнасиловании не может быть виноват один, ранее сообщила Mkset адвокат потерпевшей Ирина Валиева.

Потерпевшая девушка ранее выступила на федеральном телеканале, а её адвокат рассказывал подробности происшедшего нашему корреспонденту.

Всех участников инцидента уволили из органов внутренних дел, но при этом по странному стечению обстоятельств их не лишили офицерских званий.

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