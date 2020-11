Оправдательный приговор по делу об изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы отменен

Сегодня, 10 ноября, кассационная инстанция в Самаре рассмотрела жалобу потерпевшей и её адвоката на вынесенный ранее в Башкирии приговор по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Кассационная коллегия отменила оправдательный приговор, вынесенный ранее Верховным судом Башкирии в отношении двух из трех бывших полицейских руководителей, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Потерпевшая девушка и её адвокат попытались оспорить решение Верховного суда Башкирии в Самарской кассационной инстанции. Чуть ранее их прокуратура Башкирии также потребовала пересмотреть приговор. Летопись мерзости: дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе противоречит приговору Напомним, по данным следствия, трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Полгода подозреваемые провели в СИЗО, а с весны прошлого года находились под домашним арестом. 26 декабря 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к 7 годам лишения свободы, а Яромчука — 6 годам за изнасилование дознавательницы. Кроме того, суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Но в начале июня 2020 года Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева полностью оправдали, а срок наказания Павла Яромчука сократили до четырех лет. Адвокат Ирина Валиева и её подзащитная. Photo: Mkset.ru Наша кассационная жалоба даже более содержательна, чем аналогичный документ, поданный прокуратурой. Если кассация от прокуратуры занимает шесть листов, то наша жалоба — 18. Надеюсь, что наши доводы суд примет во внимание и отменит абсурдное апелляционное решение. В групповом изнасиловании не может быть виноват один, ранее сообщила Mkset адвокат потерпевшей Ирина Валиева. Потерпевшая девушка ранее выступила на федеральном телеканале, а её адвокат рассказывал подробности происшедшего нашему корреспонденту. Адвокат изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя: «Мы всё ещё боимся за её жизнь» Всех участников инцидента уволили из органов внутренних дел, но при этом по странному стечению обстоятельств их не лишили офицерских званий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter