Появилось видео пролета пожарного вертолета прибывшего на пожар в ТЦ "Меркурий

Появилось видео пролета пожарного вертолета прибывшего на пожар в ТЦ "Меркурий
Появилось видео пролета пожарного вертолета прибывшего на пожар в ТЦ "Меркурий
Сегодня, 12:34ОбществоТимур АлмаевФото: Mkset.ru
На месте работает вертолет Госкомитета по ЧС Ка-32А11ВС

Появилось видео работы специализированного вертолета Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана для тушения пожаров на месте пожара в ТЦ "Меркурий". Это пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС.

Вертолет проливает тлеющие конструкции торгового центра
Видео:МЧС

По данным МЧС, уже произведено 3 вертикальных сброса воды с вертолёта по 2,7 тонн и 1 горизонтальный с применением пушки, которая установлена на вертолёте. По словам корреспондента Mkset забор воды производится из реки Уфа.

Пока неизвестно, почему вертолет применили не для тушения пожара, а для пролива тлеющих конструкций.

Вертолет был замечен над пивоваренным заводом Efes удаляющимся от пожара в противоположном направлении. Журналист Mkset предположил, что он направился на забор воды или для дозаправки
Видео: Mkset.ru

Напомни, пожар в торговом центре начался накануне вечером. По данным МЧС погибших и пострадавших нет. Этот пожар запомнится уфимцам многочисленными случаями мародерства.

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