«Заботливая Уфа»: убежище для женщин, столовая для бездомных, приюты для животных

«Заботливая Уфа»: убежище для женщин, столовая для бездомных, приюты для животных
«Заботливая Уфа»: убежище для женщин, столовая для бездомных, приюты для животных
Вчера, 10:34ОбществоНаталья БалыковаФото: Стоп! Голод
Как правило, о работе благотворителей и волонтеров знает лишь узкий круг людей. Журналисты Mkset собрали информацию о проектах, которые реализуются в городе. «Заботливая Уфа» — это истории о волонтерах и благотворителях.

В 2019 году Азамат Зиннуров и Альбина Ишмурзина запустили проект «Стоп! Голод». Уже несколько лет они бесплатно кормят бездомных и людей, которым не хватает денег на еду. Волонтеры также организовали пункт обогрева, чтобы люди без определенного места жительства не замерзали зимой. Затем — основали приют, в которым постояльцам помогают восстановить документы, получить работу и вернуться к нормальной жизни.

Анастасия Абдрашитова и Мария Синькова принимают на лечение диких животных, помогают представителям наиболее уязвимых видов. Это, например, летучие мыши, численность которых и так невысока. Иногда мышек тревожат во время спячки, а пробуждение в межсезонье, когда слишком холодно и нет насекомых, смертельно опасно. Тогда животных приходится откармливать, чтобы позже вернуть на волю. Иногда зверьки поступают с переломами, им требуется медицинская помощь. Волонтеры принимают также диких птиц, зайчат и ежат. Животных после реабилитации выпускают в естественную среду. Если это невозможно из-за травм — устраивают в специальные приюты.

Елена Жданова и Алена Зайнуллина — руководителя приюта для бездомных собак «Доброта». Приют основала подруга Елены Земфира Галлямова в 2007 году. Администрация предоставила ей заброшенное здание в части Уфы, расселенной из-за близости промзоны. В 2014 году в Уфе произошла трагедия — бродячие собаки в районе улицы Адмирала Ушакова загрызли ребенка. Началась травля зоозащитников, были призывы усыпить собак, закрыть приют. Земфира не смогла справиться с этим и с личными проблемами и покончила с собой. Приютом с тех пор занимаются две женщины. Сейчас там 200 «хвостов», большинство из которых, возможно, проведут там всю жизнь.

Наталья Слободян основала кризисный центр для женщин с детьми, ставшими жертвами семейного насилия. В 90-х годах она начала помогать беспризорникам, которых тогда было много. Затем государство смогло решить эту проблему. Но дети и женщины, столкнувшиеся с насилием, по-прежнему есть. «Возможность» — это убежище (нередко женщины вынуждены сбегать из дома и скрываться от агрессора), психологическая и юридическая помощь, а также встречи клуба.

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