SpaceX вывела на орбиту 52 спутника сети Starlink

Компания SpaceX 9 августа запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками для своей орбитальной сети Starlink.

Как передает iz.ru, развертывание спутников произошло через 16 минут после старта ракеты. Ее запуск производился с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди штата Флорида в 22:14 (05:14 мск).

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