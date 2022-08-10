Мэрия Уфы отрицает проведение акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев

В уфимской администрации отреагировали на ставшее вирусным сообщение о нуждающихся в гуманитарной помощи переселенцев из Мариуполя, находящихся в пункте временного размещения в Уфе

В соцсетях и мессенджерах среди жителей Уфы активно распространяется сообщение о сборе гуманитарной помощи для переселенцев из Мариуполя, в настоящий момент проживающих в пункте временного размещения в Уфе. В мэрии Уфы данную информацию опровергают. В тексте ставшего вирусным сообщения от лица некой Анны, посетившей ранее пункт временного размещения в пансионате «Речные зори», сообщается, что на данный момент в пансионате проживает порядка двухсот человек — все они были вынуждены покинуть Мариуполь, спасаясь от обстрелов и ничего толком не успев взять с собой. В связи с этим они нуждаются буквально во всём: от одежды до медикаментов. Анна, от лица которой ведётся повествование в сообщении, также сообщает, что во время её визита в пансионат привезённую ею одежду буквально «разобрали на улёт всё, кто что схватил». Также особый акцент в тексте делается на том, что среди 200 человек-беженцев находится 67 несовершеннолетних, многие из которых инвалиды. «Гражданство они до сих пор ждут, поэтому лекарствами их обеспечивают только волонтерские организации», — сообщается в послании. Питание в пансионате, согласно тексту сообщения, также оставляет желать лучшего. «Кормят очень пресно и мало. Детям и взрослым не хватает», — сообщает всё та же Анна. В свою очередь, в администрации Уфы со ссылкой на администрацию пансионата сообщают, что данная информация не соответствует действительности, а проживающие на его территории пансионата обеспечены всем необходимым.

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