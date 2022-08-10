Мэрия Уфы отрицает проведение акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев

Мэрия Уфы отрицает проведение акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев
Мэрия Уфы отрицает проведение акции по сбору гуманитарной помощи для переселенцев
Вчера, 18:55ОбществоАзамат НуховФото: Рина Трофимова / 1MI
В уфимской администрации отреагировали на ставшее вирусным сообщение о нуждающихся в гуманитарной помощи переселенцев из Мариуполя, находящихся в пункте временного размещения в Уфе

В соцсетях и мессенджерах среди жителей Уфы активно распространяется сообщение о сборе гуманитарной помощи для переселенцев из Мариуполя, в настоящий момент проживающих в пункте временного размещения в Уфе. В мэрии Уфы данную информацию опровергают.

В тексте ставшего вирусным сообщения от лица некой Анны, посетившей ранее пункт временного размещения в пансионате «Речные зори», сообщается, что на данный момент в пансионате проживает порядка двухсот человек — все они были вынуждены покинуть Мариуполь, спасаясь от обстрелов и ничего толком не успев взять с собой. В связи с этим они нуждаются буквально во всём: от одежды до медикаментов. Анна, от лица которой ведётся повествование в сообщении, также сообщает, что во время её визита в пансионат привезённую ею одежду буквально «разобрали на улёт всё, кто что схватил».

Также особый акцент в тексте делается на том, что среди 200 человек-беженцев находится 67 несовершеннолетних, многие из которых инвалиды. «Гражданство они до сих пор ждут, поэтому лекарствами их обеспечивают только волонтерские организации», — сообщается в послании. Питание в пансионате, согласно тексту сообщения, также оставляет желать лучшего. «Кормят очень пресно и мало. Детям и взрослым не хватает», — сообщает всё та же Анна.

В свою очередь, в администрации Уфы со ссылкой на администрацию пансионата сообщают, что данная информация не соответствует действительности, а проживающие на его территории пансионата обеспечены всем необходимым.

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