В Башкирии простились с погибшим на Украине старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым

В Башкирии простились с погибшим на Украине старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым
В Башкирии простились с погибшим на Украине старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым
Вчера, 13:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Прощание с военнослужащим состоялось на территории Центра детского творчества в Сибае 10 июня.

34-летнего старшего сержанта из Сибая Ильсура Яньюлдашева сегодня 10 июня в последний путь проводили земляки в родном городе. Известно что погиб Яньюлдашев в ходе специальной военной операции России на Украине.

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