Чиновников призвали вести «человекоцентричную» работу в интернете

В ходе сессии «Цифровой потенциал Дальнего Востока» на медиасаммите-2022 были названы новые вызовы для Правительства РФ и властей на местах.

Участники форума отметили, что последние несколько лет акцент в работе органов власти в интернете делается на обратную связь. В 84 субъектах РФ работают ЦУРы (центры управления регионами). Аналитика на основе обратной связи граждан уже стала основным фактором, влияющим на управленческие решения губернаторов, пишет transsibinfo.com. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин заявил, что уже к 2030 году Россия должна быть в числе десяти лучших стран по степени удовлетворенности качеством оказания госуслуг. Более того, госуправление в нашей стране должно стать образцом «человекоцентричности». В 2021 году через интернет (соцсети, «Госуслуги. Решаем вместе») поступило свыше 10 млн обращений от граждан. Аналитики заявили о пятикратном росте. Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов заявил, что успехи в цифровизации регионов важны не только с технической точки зрения. Их необходимо оценивать еще и по морально-нравственному вектору. Эксперты отмечают, что следующим шагом для развития диалога с гражданами должны стать мессенджеры и другие площадки, даже такие, как Яндекс.Дзен. По мнению директора по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артема Ткаченко, необходимо системно бороться с фейками, наводнившими медиаплощадки, на которых граждане получают информацию. У россиян должна быть возможность проверки сообщений. Система фактчекинга должна выстраиваться исключительно в кооперации с государством.

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