Минздрав Башкирии отменил аукцион на поставку препаратов для гемодиализных пациентов

Минздрав Башкирии отменил аукцион на поставку препаратов для гемодиализных пациентов

Вчера, 17:58ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии отменило госазкупку на поставку препарата «Эпоэтин альфа» для пациентов с гемодиализом в 2021 году. Лекарственное средство поставлялось за счет бюджета республики. Начальная сумма контракта — 99,9 миллиона рублей.

Закупка была размещена 30 октября. Планировалось, что заявки будут приниматься до 9 ноября, а 11 числа пройдет отбор поставщика. Первая партия товара должна быть поставлена до 20 января следующего года, а последующие — с 1 по 15 число последнего месяца каждого квартала.

Аукцион отменен в связи с вносимыми изменениями в закупку. Если раньше в документации была указана поставка 15 тысяч упаковок препарата, то теперь количество сократилось до 14 тысяч.

Напомним, ранее УФАС отменило тендер республиканского Минздрава на закупку компьютерной и оргтехники для медучреждений на сумму 569 миллионов рублей. Автор жалобы заявил, что заказчик нарушил правила проведения торгов. Антимонопольная служба подтвердила нарушения.

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