Минздрав Башкирии отменил аукцион на поставку препаратов для гемодиализных пациентов

Министерство здравоохранения Башкирии отменило госазкупку на поставку препарата «Эпоэтин альфа» для пациентов с гемодиализом в 2021 году. Лекарственное средство поставлялось за счет бюджета республики. Начальная сумма контракта — 99,9 миллиона рублей.

Закупка была размещена 30 октября. Планировалось, что заявки будут приниматься до 9 ноября, а 11 числа пройдет отбор поставщика. Первая партия товара должна быть поставлена до 20 января следующего года, а последующие — с 1 по 15 число последнего месяца каждого квартала. Аукцион отменен в связи с вносимыми изменениями в закупку. Если раньше в документации была указана поставка 15 тысяч упаковок препарата, то теперь количество сократилось до 14 тысяч. Напомним, ранее УФАС отменило тендер республиканского Минздрава на закупку компьютерной и оргтехники для медучреждений на сумму 569 миллионов рублей. Автор жалобы заявил, что заказчик нарушил правила проведения торгов. Антимонопольная служба подтвердила нарушения.

