В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли

В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли
В Башкирии обнаружили загрязнённый нефтью участок земли
Сегодня, 09:22ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Башкирии обнаружили участок земли площадью в 100 квадратных метров, который был загрязнён нефтесодержащей жидкостью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, данным участком земли до 2011 года пользовалась нефтяная компания и после рекультивации он был возвращён муниципалитету.

Однако прокурорская проверка показала, что эта территория и та, что находится по соседству загрязнены.

Известно, что проведённый химический анализ показал, что в составе почвы высокий уровень загрязнения земель нефтепродуктами.

Так, в суд поступил иск от надзорного ведомства в целью признать незаконным бездействие как мэрии Октябрьского, так и министерства земельных и имущественных отношений РБ. Кроме того, прокуратура потребовала очистить и рекультивировать загрязнённый участок.

Ранее жители посёлка Максимовка сообщали о своих подозрения в том, что Максимовское озеро было отравлено. В частности, рыба в водоеме всплывает брюхом вверх, также присутствует сильный химический запах, а на поверхности воды замечены неизвестные разводы.

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