Проект «Содействие занятости» позволит получить востребованную профессию бесплатно

Данные исследования портала «Работа в России» демонстрируют, что многие жители РФ, озабоченные поиском работы, все чаще отдают предпочтения следующим профессиям: менеджер маркетплейса, аналитик данных, а также государственный и муниципальный служащий.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы подчеркнули, что именно эти три направления для переквалификации чаще выбирают молодые россияне до 35 лет. Об этом пишет newstracker.ru. Как отмечается, в рамках реализации национального проекта «Демография» Министерством труда РФ и Федеральной службой по труду и занятости разработан проект переподготовки и повышения квалификации «Содействие занятости». Он ориентирован на получение бесплатной помощи для обретения новой специальности, а также для поиска работы для жителей России. Академия РАНХиГС является одним из операторов проекта обучения. Текущая программа рассчитана на период до 2024 года. Подготовка осуществляется более чем по 1000 специальностям. Набор программ разработан с учетом потребностей местных работодателей. Его реализацией занимаются 12 институтов и более 40 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций. В настоящее время более 35 тыс. слушателей уже записались на обучение, а около 10 тысяч человек уже завершили обучение. В ближайшие десять лет могут произойти глобальные изменения и приоритеты в профессиях могут поменяться, однако «ресурс знаний в любом случае будет востребован, и на базе полученных знаний можно повышать квалификацию и через 10, и через 20 лет». Об этом сообщила директор центра допобразования Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева. Сегодня наибольший интерес к переподготовке отмечается у лиц, недавно отслуживших в вооруженных силах по призыву. Не менее важно получить образование и для россиян, которые не имеют среднего специального или высшего образования, а также для тех, кто не может найти работу по специальности. Вопросы переподготовки приобретают особую актуальность для сотрудников компаний, в которых ожидается ликвидация или сокращение штата. Кроме того, повышение квалификации актуально и для студентов старших курсов вузов. Как отмечают эксперты портала hh.ru, средняя заработная плата менеджера маркетплейса может достигать 55 тыс. рублей, а сотрудника государственного и муниципального управления около 46 тыс. рублей, при этом аналитик данных может получать более 80 тыс. рублей.

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