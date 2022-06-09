Погибшего на Украине рядового Айрата Загитова из Башкирии наградили орденом Мужества

Погибшего на Украине рядового Айрата Загитова из Башкирии наградили орденом Мужества
Погибшего на Украине рядового Айрата Загитова из Башкирии наградили орденом Мужества
Вчера, 10:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
О гибели военнослужащего из деревни Терменево Айрата Загитова сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов в соцсетях 8 июня.

Очередное печальное известие пришло из Салаватского района Башкирии. Глава района Марс Кашапов на своей странице в социальной сети сообщил о гибели в ходе спецоперации России на Украине уроженца деревни Терменево Айрата Загитова.

О возрасте погибшего военнослужащего в сообщении Кашапова не сообщается, однако известно, что рядовой Загитов посмертно награжден орденом Мужества. Также глава района в своем сообщении выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, а также написал, что скорбит по погибшему земляку вместе с его семьей.

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