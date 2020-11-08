В Кармаскалах прошли массовые задержания: что известно на данный момент

В Кармаскалах прошли массовые задержания: что известно на данный момент

Сегодня, 02:45ОбществоТимур Алмаев
Фото и видео задержаний стали появляться в социальных сетях и телеграм-каналах.

Сегодня вечером, 7 ноября, в поселке Кармаскалы прошли массовые задержания. Видео задержаний и фото стали появляться в социальных сетях и телеграм-каналах.

- Все происходило максимально жестко! Разбиты и раскарежены десятки машин, задержано больше 50 человек, - говорится в сообщении на странице в Facebook экс-лидера общественного движения «Башкорт» Фаиля Алсынова. - ОМОН и спецназ ФСБ работал максимально безжалостно! Разбивали окна, вытаскивали всех без разбора с авто, мордой в асфальт и дубинками по почкам!

Одно из задержаний в Кармаскалах

Причиной задержаний Алсынов и телеграм-канал "КушТау on-line" называют некий конфликт, одной из сторон которого являются лица армянской национальности. Последние якобы «ударили по лицу пожилую женщину» - мать одного из участников конфликта. Личности участников конфликта не раскрываются.

- Хочется добавить тот факт, что такой конфликт не единичный и не первый. Армянская диаспора в данном районе давно ведёт себя очень агрессивно, - говорится в сообщении Алсынова.

Задержанные в РОВД Кармаскалов
Photo:телеграм-канал "КушТау on-line"

По данным телеграм-канала "КушТау on-line", задержанные находятся в Кармаскалинском РОВД. Оперативный комментарий в пресс-службе МВД получить не удалось.

Источники в силовых структурах подтверждают задержание 34 человек в поселке Кармаскалы. Причиной задержаний они называют предотвращение попытки спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, с которых впоследствии задержанные хотели получить «денежную компенсацию». Спецоперация готовилась заранее.

Предполагаемое оружие изъятое у задержанных

По словам источников, у задержанных было изъято оружие, однако, какое именно, не уточняется. Среди задержанных присутствуют члены общественной организации «Башкорт» (запрещена в России). Точную принадлежность задержанных пока установить не удалось. Также не удалось подтвердить информацию о каком-либо крупном конфликте в Кармаскалах, произошедшем за последние несколько дней.

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров, комментируя конфликт, опроверг его межнациональный подтекст.

- Официально заявляю, никаких межнациональных конфликтов в нашем районе нет и не было! Обычная "бытовуха". Никаких представителей диаспор здесь нет! Отдельно желающих "хайпануть" прошу не выдавать желаемое за действительное, - сказал Сабиров.

Официальной реакции от республиканских властей пока не последовало. Однако, собеседник в правительстве региона назвал задержания в Кармаскалах, скорее «сигналом силовиков националистам», чем попыткой предотвращения конфликта.

Напомним, ранее армянам, проживающим в Башкирии, выдвинула ультиматум общественница и блогер Рамиля Саитова, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря. Она же планировала поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале. Накануне Саитова была арестована Кировским районным судом Уфы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»).

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