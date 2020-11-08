В Кармаскалах прошли массовые задержания: что известно на данный момент

По словам источников, у задержанных было изъято оружие, однако, какое именно, не уточняется. Среди задержанных присутствуют члены общественной организации «Башкорт» (запрещена в России). Точную принадлежность задержанных пока установить не удалось. Также не удалось подтвердить информацию о каком-либо крупном конфликте в Кармаскалах, произошедшем за последние несколько дней.