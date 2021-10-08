Жителя Башкирии осудят за продажу 36 поддельных результатов ПЦР-тестов

Жителя Башкирии осудят за продажу 36 поддельных результатов ПЦР-тестов
Жителя Башкирии осудят за продажу 36 поддельных результатов ПЦР-тестов
Вчера, 13:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
На продаже справок 51-летний житель Октябрьска заработал 50 тысяч рублей.

В Башкирии в городе Октябрьский 51-летний мужчина изготавливал и продавал поддельные справки о ПЦР тестах на коронавирус. Как сообщает прокуратура республики, изготавливались справки в домашних условиях: обвиняемый вносил сведения об отрицательном результате ПЦР теста, а также ставил больничные штампы и подделывал подписи врачей.

За все время существования кружка «умелые ручки» мужчина изготовил 36 липовых справок, на продаже которых заработал 50 тысяч рублей. По данным прокуратуры, стоимость одной справки варьировалась от 1 до 2 тысяч рублей.

Теперь дело о подделке официального документа будет рассматриваться уже в суде.

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