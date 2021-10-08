Жителя Башкирии осудят за продажу 36 поддельных результатов ПЦР-тестов

В Башкирии в городе Октябрьский 51-летний мужчина изготавливал и продавал поддельные справки о ПЦР тестах на коронавирус. Как сообщает прокуратура республики, изготавливались справки в домашних условиях: обвиняемый вносил сведения об отрицательном результате ПЦР теста, а также ставил больничные штампы и подделывал подписи врачей.
За все время существования кружка «умелые ручки» мужчина изготовил 36 липовых справок, на продаже которых заработал 50 тысяч рублей. По данным прокуратуры, стоимость одной справки варьировалась от 1 до 2 тысяч рублей.
Теперь дело о подделке официального документа будет рассматриваться уже в суде.