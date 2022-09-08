Компании из Башкирии после покупки химии два года не возвращали вагоны

Компании из Башкирии после покупки химии два года не возвращали вагоны
Компании из Башкирии после покупки химии два года не возвращали вагоны
Сегодня, 17:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Стерлитамакский торговый дом «Башкирская химия» хочет через суд добиться компенсации почти в полмиллиона рублей у завода Новотроицка.

Соглашение о поставке товаром между торговым домом «Башкирская химия» и заводом из Новотроицка было подписано еще в 2014 году. В соглашении прописывалось, что поставщик доставляет заказчику товары, тот их оплачивает, а в случае поставки товара железнодорожным транспортом еще и выгружает товары и возвращает вагоны. Разгрузить товары было необходимо в течении 72 часов.

Однако, как сообщает портал 56orb.ru, Новотроицкий завод хромовых соединений просрочил норматив в 72 час более чем на два года, а именно на 745 суток. Теперь же «Башкирская химия» обратилась в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с компании неустойку в размере 537 600 рублей за сверхнормативный простой.

Между тем, Новотроицкий завод хромовых соединений заявлял, что простой произошел по вине поставщика. В частности компания утверждала, что не был передан разгрузочный график с накладной, не просчитали и суточные нормы отгрузки, а полномочиями оформлять перевозочные документы заказчика не наделили.

Однако суд в Москве встал на сторону компании из Стерлитамака и назначил ответчику неустойку в размере 430 тысяч рублей.Решение было оспорено, но и здесь не вышло. Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Поставление уже двух инстанций компания из Оренбуржья еще может обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Московской области.

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