Компании из Башкирии после покупки химии два года не возвращали вагоны

Однако суд в Москве встал на сторону компании из Стерлитамака и назначил ответчику неустойку в размере 430 тысяч рублей.Решение было оспорено, но и здесь не вышло. Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Поставление уже двух инстанций компания из Оренбуржья еще может обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Московской области.