Компании из Башкирии после покупки химии два года не возвращали вагоны

Соглашение о поставке товаром между торговым домом «Башкирская химия» и заводом из Новотроицка было подписано еще в 2014 году. В соглашении прописывалось, что поставщик доставляет заказчику товары, тот их оплачивает, а в случае поставки товара железнодорожным транспортом еще и выгружает товары и возвращает вагоны. Разгрузить товары было необходимо в течении 72 часов.
Однако, как сообщает портал 56orb.ru, Новотроицкий завод хромовых соединений просрочил норматив в 72 час более чем на два года, а именно на 745 суток. Теперь же «Башкирская химия» обратилась в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с компании неустойку в размере 537 600 рублей за сверхнормативный простой.
Между тем, Новотроицкий завод хромовых соединений заявлял, что простой произошел по вине поставщика. В частности компания утверждала, что не был передан разгрузочный график с накладной, не просчитали и суточные нормы отгрузки, а полномочиями оформлять перевозочные документы заказчика не наделили.
Однако суд в Москве встал на сторону компании из Стерлитамака и назначил ответчику неустойку в размере 430 тысяч рублей.Решение было оспорено, но и здесь не вышло. Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. Поставление уже двух инстанций компания из Оренбуржья еще может обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Московской области.