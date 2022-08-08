Коммунальщики посоветовали сидящим по три дня без воды уфимцам купить бассейн

Речь идет о селе Нижегородка в Уфимском районе, где по нескольку дней не бывает воды. Местная жительница заявляет, что в ответ на жалобы в ресурсоснабжающей компании ей предложили приобрести бассейн, чтобы было удобнее купать детей.

В селе Нижегородка Уфимского района «постоянно нет воды», а если и появляется, то напор «очень маленький». Об этом сообщает местная жительница Аминева Е. в онлайн приемной органов власти. В частности, женщина подчеркивает, напор воды настолько слабый, что нет возможности помыть даже руки. Известно, что дом закреплен за ЖКХ «Шемяк», где, по словам женщины, уверяют, что наполняются емкости, как только они наполнятся, воду сразу дадут. Однако бывает и такое, что воды в доме нет по три дня, сообщает Аминева Е. — У меня 3 детей, одному из них 3 месяца всего, ребёнка не возможно искупать и помыть! Начальство их предложили мне купить бассейн и купать там детей, честно сказать что в шоке ни чего не сказать! Разве так можно к людям обращаться, — возмущается женщина.

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