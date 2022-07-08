Новые опции и дизайн: тренды мобильного банкинга

В этой гонке за клиента нет постоянных лидеров, поскольку каждая организация регулярно выпускает обновленные, то есть улучшенные версии своих цифровых продуктов.
Одним из тех банков, кто недавно представил обновленное мобильное приложение собственной разработки, стал Банк «Фридом Финанс». В конце июня организация запустила сервис, разработчики которого учли мнение экспертов банковской сферы о том, что для лидерства на рынке необходимо инвестировать в создание маркетплейса финансовых услуг. На этой площадке доступны банковские, страховые и инвестиционные продукты, обеспечиваются удобство и скорость денежных переводов, документооборота, операций по вкладам и не только.
Создание платформы, в которой особое внимание уделено вопросам безопасности, говорит о серьезном уровне технологического потенциала и профессионализма IT-отдела банка.
Подключение к системе быстрых платежей
В банке обеспечили технологическую возможность подключения к системе быстрых платежей и запустили эту функцию в мобильном приложении. Пользователи могут мгновенно переводить до 100 тыс. рублей без комиссии по номеру телефона с любых своих счетов.
Открытие и управление операциями по вкладам
С помощью приложения можно позаботиться о личных накоплениях и открыть банковский вклад. Ситуация в мире быстро меняется, поэтому такой безопасный способ хранения денег должен быть всегда под рукой.
Срочный вклад Банка «Фридом Финанс» рассчитан на срок до шести месяцев, а сумма депозита составляет от 50 тыс. рублей по ставке 7,5%.
Приложение позволяет максимально оперативно и комфортно управлять своими финансами.
Все вклады в банке до 1,4 млн рублей застрахованы государством, так как банк входит в систему страхования вкладов.
Уникальный продукт для приложения — кэшбэк акциями
Банк предлагает клиентам не просто тратить кэшбэк, а инвестировать его в акции известных крупных компаний. Это не требует создания отдельного брокерского счета и специальных знаний. Все в приложении и все просто: участник программы «Кэшбэк акциями» может выбирать в любое время в течение месяца интересующие его ценные бумаги. В следующему месяце ему будет начислено вознаграждение в форме выбранной акции. Каждый месяц клиент может менять акции, в которых хочет получать вознаграждение и в результате иметь одновременно несколько счетов с разными акциями, если, например, не желает с ними расставаться.
Дополнительные опции
В числе дополнительных опций новой версии приложения: возможность выпуска виртуальных карт и простая система электронного документооборота для взаимодействия с банком по картам, счетам, вкладам и иным вопросам.
Пользователю теперь доступен единый журнал всех уведомлений, в том числе получение push-уведомлений по операциям, а фильтр и поиск операций в выписках по счетам и картам позволят всегда легко и быстро найти информацию по совершаемым операциям.
Пользователи приложения должны оценить обновленный чат со службой поддержки банка. Сотрудники специально подготовлены, чтобы быстро и четко отвечать на все вопросы клиентов.
Эргономика приложения
Лаконичность и удобство интерфейса — очень важный аспект мобильного приложения, особенно для новых пользователей. Понимая это, разработчики банка в новой версии полностью изменили дизайн и навигацию, минимизировав количество кликов до нужной операции. Использование приложения стало более интуитивно понятным.
Резюмируя, можно сказать, что Банк «Фридом Финанс» следует тренду банковской цифровизации и упрощению жизни клиентов.
Банк «Фридом Финанс» имеет лицензию Банка России № 1143 на ведение банковских операций в рублях и валюте физических и юридических лиц, предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк «Фридом Финанс» — участник Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 30 отделений.