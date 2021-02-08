Школьное питание, новые госуслуги и африканская чума: главное с оперативки Хабирова

Радий Хабиров вручил поздравил начальника Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан Рината Галимова с 65-летием и вручил ему орден Салавата Юлаева за многолетний добросовестный труд. Глава Башкирии отметил, что Галимов является одним из немногих чиновников, работающих в аппарате Правительства РБ длительное время – с 2001 года.
Радий Хабиров назвал довольно напряженной ситуацию, отметив, что за последний месяц в стране зафиксировано 18 вспышек африканской чумы свиней. Он назвал ближайшим очагом предприятие в Альметьевском районе Татарстана, где выявлен геном у кабана. Нестабильной он также назвал ситуацию и по гриппу птиц, по которому вспышки наблюдаются в Татарстане (Муслимовский район) и в Челябинской области.
- Это совсем рядом. Одно неосторожное движение, и мы будем представлять большой очаг. Очень бы хотелось сберечь наши хозяйства, - подчеркнул Хабиров.
Глава Башкирии поручил Россельхознадзору РБ мониторить перемещение животных и продукции, Минэкологии РБ снизить плотность популяции дикого кабана до 0,25 особей на 1000 га, обеспечить безвыгульное содержание свиней и птиц в личном подсобном хозяйстве.
По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 8.00 08 февраля в Башкирии зарегистрировано 25566 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 163 новых случая. Уровень заболеваемости – 463 случая на 100 тысяч населения. Темп прироста – менее 1%, коэффициент распространения – 1. Выписано с выздоровлением 76% за все время пандемии, за последние сутки – 54 пациента.
В стационарах находятся 303 пациента, из них в отделении интенсивной терапии 45 пациентов. На дому лечатся 5687 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,371 млн исследований. Уровень тестирования составляет 210 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 3667 коек, коечный фонд свободен на 29%.
Общее число вызовов «скорой помощи» колеблется около 3700 в сутки.
Что касается вакцинации от коронавируса, в Башкирию поступила партия в 14390 доз, однако партию отложили на карантин из-за несоответствия штрих-кода на упаковке. Первым компонентом препарата вакцинированы уже 24 тысячи человек, вторым – 8000 человек. Через портал Госуслуг на вакцинацию записались 5167 человек.
- Главная задача – снижение смертности. Критически важная задача, - отметил Радий Хабиров.
С 8 февраля студенты вузов вышли на очную учебу, заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию, чтобы избежать заболевания ковидом среди студентов.
Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За первую неделю февраля в Центр поступило 2613 звонков, всего в январе – 9740 заявок, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (40,6%) остаются вопросы, касающиеся вакцинации от ковида, а также по работе поликлиник (22,8%) и связанные с результатами тестов на коронавирус (7,9%).
Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях, по телефону 8 (347) 218-19-19.
Радий Хабиров заявил, что в Башкирии второй год снижается смертность на дорогах. В 2021 году «план» должен не превышать 400 жертв аварий (в 2020-м фактически за год в ДТП погибли 455 человек). Напомним, в прошлом году глава Башкирии раскритиковал главу Минтранса Алана Марзаева за неудовлетворительную работу из-за растущей смертности на дорогах. Хабиров заявлял, что министр регулярно сообщает об ухудшении показателей по смертности на дорогах, но решений проблемы не предлагает.
По словам, в Башкирии в скором времени через портал Госуслуг можно будет выполнить девять новых услуг в сфере земельных и имущественных отношений – например, оформить единовременную денежную выплату взамен бесплатного земельного участка или получить согласование на предоставление земли для недропользования.
Глава Башкирии отметил, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание.
- Такое ощущение, чем больше мы работаем, тем более возникает жалоб. Раз они возникают, значит, у нас есть недостатки, - отметил Хабиров.
Глава Башкирии также отметил, что в некоторых случаях «дети приходят в школу горячую еду поесть», так как не у всех семьи благополучны. Радий Хабиров отметил, что работа башкирских властей в этой части неэффективна.