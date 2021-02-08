Школьное питание, новые госуслуги и африканская чума: главное с оперативки Хабирова

О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии

Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За первую неделю февраля в Центр поступило 2613 звонков, всего в январе – 9740 заявок, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (40,6%) остаются вопросы, касающиеся вакцинации от ковида, а также по работе поликлиник (22,8%) и связанные с результатами тестов на коронавирус (7,9%).