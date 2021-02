Школьное питание, новые госуслуги и африканская чума: главное с оперативки Хабирова

Власти Башкирии обсудили самые важные вопросы на еженедельном оперативном совещании. В этот раз главными темами стали угроза африканской чумы и неэффективность школьного питания.

Радий Хабиров вручил поздравил начальника Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан Рината Галимова с 65-летием и вручил ему орден Салавата Юлаева за многолетний добросовестный труд. Глава Башкирии отметил, что Галимов является одним из немногих чиновников, работающих в аппарате Правительства РБ длительное время – с 2001 года. Об африканской чуме свиней Радий Хабиров назвал довольно напряженной ситуацию, отметив, что за последний месяц в стране зафиксировано 18 вспышек африканской чумы свиней. Он назвал ближайшим очагом предприятие в Альметьевском районе Татарстана, где выявлен геном у кабана. Нестабильной он также назвал ситуацию и по гриппу птиц, по которому вспышки наблюдаются в Татарстане (Муслимовский район) и в Челябинской области. - Это совсем рядом. Одно неосторожное движение, и мы будем представлять большой очаг. Очень бы хотелось сберечь наши хозяйства, - подчеркнул Хабиров. Глава Башкирии поручил Россельхознадзору РБ мониторить перемещение животных и продукции, Минэкологии РБ снизить плотность популяции дикого кабана до 0,25 особей на 1000 га, обеспечить безвыгульное содержание свиней и птиц в личном подсобном хозяйстве. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 8.00 08 февраля в Башкирии зарегистрировано 25566 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 163 новых случая. Уровень заболеваемости – 463 случая на 100 тысяч населения. Темп прироста – менее 1%, коэффициент распространения – 1. Выписано с выздоровлением 76% за все время пандемии, за последние сутки – 54 пациента. В стационарах находятся 303 пациента, из них в отделении интенсивной терапии 45 пациентов. На дому лечатся 5687 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,371 млн исследований. Уровень тестирования составляет 210 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 3667 коек, коечный фонд свободен на 29%. Общее число вызовов «скорой помощи» колеблется около 3700 в сутки. Что касается вакцинации от коронавируса, в Башкирию поступила партия в 14390 доз, однако партию отложили на карантин из-за несоответствия штрих-кода на упаковке. Первым компонентом препарата вакцинированы уже 24 тысячи человек, вторым – 8000 человек. Через портал Госуслуг на вакцинацию записались 5167 человек. - Главная задача – снижение смертности. Критически важная задача, - отметил Радий Хабиров. Об очной учебе в вузах С 8 февраля студенты вузов вышли на очную учебу, заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию, чтобы избежать заболевания ковидом среди студентов. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За первую неделю февраля в Центр поступило 2613 звонков, всего в январе – 9740 заявок, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (40,6%) остаются вопросы, касающиеся вакцинации от ковида, а также по работе поликлиник (22,8%) и связанные с результатами тестов на коронавирус (7,9%). Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях, по телефону 8 (347) 218-19-19. О снижении смертности на дорогах Радий Хабиров заявил, что в Башкирии второй год снижается смертность на дорогах. В 2021 году «план» должен не превышать 400 жертв аварий (в 2020-м фактически за год в ДТП погибли 455 человек). Напомним, в прошлом году глава Башкирии раскритиковал главу Минтранса Алана Марзаева за неудовлетворительную работу из-за растущей смертности на дорогах. Хабиров заявлял, что министр регулярно сообщает об ухудшении показателей по смертности на дорогах, но решений проблемы не предлагает. О новых возможностях госуслуг в Башкирии По словам, в Башкирии в скором времени через портал Госуслуг можно будет выполнить девять новых услуг в сфере земельных и имущественных отношений – например, оформить единовременную денежную выплату взамен бесплатного земельного участка или получить согласование на предоставление земли для недропользования. О неэффективной системе школьного питания в Башкирии Глава Башкирии отметил, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. - Такое ощущение, чем больше мы работаем, тем более возникает жалоб. Раз они возникают, значит, у нас есть недостатки, - отметил Хабиров. Глава Башкирии также отметил, что в некоторых случаях «дети приходят в школу горячую еду поесть», так как не у всех семьи благополучны. Радий Хабиров отметил, что работа башкирских властей в этой части неэффективна.

