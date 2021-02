Радий Хабиров заявил о намерении объединить усилия БашГУ и УГАТУ

Сегодня, 8 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с молодыми учёными и руководителями вузов. В ходе диалога с представителями высших учебных заведений он заявил о намерении объединить усилия двух опорных ВУЗов республики.

— Вокруг нашей республики сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты. Если не предпринимать усилий в этом направлении, то конкурентную борьбу в будущем мы можем проиграть. Нам пришло время подумать об объединении усилий ряда наших высших учебных заведений, в частности, Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета, чтобы, сохранив их идентичность, стать сильнее и выиграть конкурентную борьбу, — отметил он. Напомним, 29 января региональным СМИ стало известно о возможном слиянии Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационно-технического университета. Тогда ни один из ВУЗов не подтвердил данную информцию. Однако позже генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову поступило обращение от попечительского совета Уфимского государственного авиационного технического университета, в котором просят не допустить слияния. Также бывшие выпускники обоих учебных заведений создали петицию, где авторы письма расписали аргументы, по которым объединения произойти не должно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter