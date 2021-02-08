Радий Хабиров заявил о намерении объединить усилия БашГУ и УГАТУ

— Вокруг нашей республики сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты. Если не предпринимать усилий в этом направлении, то конкурентную борьбу в будущем мы можем проиграть. Нам пришло время подумать об объединении усилий ряда наших высших учебных заведений, в частности, Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета, чтобы, сохранив их идентичность, стать сильнее и выиграть конкурентную борьбу, — отметил он.