Богатейший застройщик Башкирии может снести Усадьбу Зия Камали в Уфе

Напомним, депутат городского совета Уфы Филюс Ишбулатов считается одним из самых богатых народных избранников. По данным отчетов о доходах за 2017 год гендиректор ООО «ИСК «Агидель-Инвест Строй» заработал 213,8 миллиона рублей. В собственности депутата земельный участок, жилой дом, 9 квартир (в одной из них доля), гаражный бокс, 2 машиноместа и 31 нежилое помещение в полной или долевой собственности. Передвигается депутат Ишбулатов на автомобиле Lexus LX 570. Супруга депутата в тот год заработала 2,1 миллиона рублей, у нее 5 нежилых помещений в собственности. У нее также есть авто той же марки другой модели.