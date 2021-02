Богатейший застройщик Башкирии может снести Усадьбу Зия Камали в Уфе

Член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина объявила сбор средств на проведение государственной историко-культурной экспертизы для Усадьбы Зия Камали. Только ее результаты могут спасти здание от сноса.

Высотки вместо истории Усадьба Зия Камали в Уфе располагается по улице Мажита Гафури. По словам Эльзы Маулимшиной, первые упоминания о здании в документах появились еще до 1911 года. Там в разное время жили просветитель и богослов начала ХХ века, основатель и директор медресе «Галия», а также народный башкирский писатель Мажит Гафури. На сегодняшний день здание оказалось под угрозой сноса. Оно располагается в квартале между улицами Чернышевского, Султанова, Красина и Гафури. По словам члена СПЧ при главе Башкирии, власти Уфы согласовали на данной территории возведение нескольких 28-этажных высоток. Для того, чтобы подтвердить законность снова квартала, согласно 73-му Федеральному закону, должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза. — По поступившей мне информации готовится гос историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) с отрицательным заключением, которая позволит застройщику снять охранный статус с Усадьбы Зия Камали и снести ее, а прямо на ее месте построить 28-ми этажный дом. Тем более, что прямо в 3-х метрах от стен дома уже вырыт котлован на глубину более 3-х метров, — отметила Эльза Маулимшина. Член СПЧ планирует провести дополнительную экспертизу для сохранения охранного статуса, однако для Эльзы Маулимшиной сумма оказалась неподъемная — 120 771 тысяч рублей. По словам члена СПЧ при главе Башкирии, застройщиком данного квартала является компания ООО «ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», владельцем которой является депутат Горсовета Филюс Ишбулатов. «Манипулируют мнением людей» Редакция Mkset дозвонилась до владельца компании Филюса Ишбулатова, чтобы уточнить, планируют ли они сносить памятник культуры для застройки данного квартала. Ответ был лаконичным. — Есть группа людей, которая ловко манипулируют мнением людей. Сейчас мы с этим вопросом разбираемся. Обязательно примем какое-то решение с администрацией города, о чем вас известим, — ответил Филюс Ишбулатов. Не смотря на то, что беседа с городском телеканалом «UTV» оказалась более содержательно, ясности она в ситуацию не внесла. — На основании заключения экспертизы Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан будет принято решение по объекту. Данные полномочия установлены Федеральным законом. Решение по объекту нашей компанией не принимается, поскольку мы не имеем соответствующих полномочий, — отметили в «Агидель-ИнвестСтрой». Напомним, депутат городского совета Уфы Филюс Ишбулатов считается одним из самых богатых народных избранников. По данным отчетов о доходах за 2017 год гендиректор ООО «ИСК «Агидель-Инвест Строй» заработал 213,8 миллиона рублей. В собственности депутата земельный участок, жилой дом, 9 квартир (в одной из них доля), гаражный бокс, 2 машиноместа и 31 нежилое помещение в полной или долевой собственности. Передвигается депутат Ишбулатов на автомобиле Lexus LX 570. Супруга депутата в тот год заработала 2,1 миллиона рублей, у нее 5 нежилых помещений в собственности. У нее также есть авто той же марки другой модели. Позже, в 2019 году, депутат выступал свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филлипова и экс-начальника Управления капстроительства мэрии Марата Гареева. По версии следствия, чиновники из личной заинтересованности включали в адресную программу по переселению 2013–2017 годов, финансируемую из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского и муниципального бюджетов, аварийные дома, ранее переданные застройщикам по договорам развития застроенных территорий. Ветхое жилье расселялось за счет программы. Позже муниципалитет взыскивал с застройщиков компенсации понесенных затрат. По договорам развития город также безвозмездно предоставлял строительным компаниям участки в аренду или собственность. Ущерб от этих действий следствие оценило в 1,2 млрд рублей. После начала разбирательства город вернул Фонду 516 млн рублей, потраченных на расселение.

