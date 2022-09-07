Все банкоматы Сбера работают непрерывно

Как сообщил директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко, финансовое учреждение полностью обеспечено комплектующими к банкоматам. Достижение предельной степени доступности банкоматов означает, что клиенты теперь могут использовать банкоматы в любое время, кроме технического перерыва на инкассацию и сервисное обслуживание, пишет newsnn.ru.