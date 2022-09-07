Все банкоматы Сбера работают непрерывно

Как сообщил директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко, финансовое учреждение полностью обеспечено комплектующими к банкоматам. Достижение предельной степени доступности банкоматов означает, что клиенты теперь могут использовать банкоматы в любое время, кроме технического перерыва на инкассацию и сервисное обслуживание, пишет newsnn.ru.
Подобное достижение стало возможно за счет комплекса инструментов и процессов, над которыми Сбер работал несколько лет. При этом условия контрактов с сервисными предприятиями защищают от повышения стоимости обслуживания аппаратов.
Председатель правления Сбера Герман Греф уточнил, что в настоящее время Сбер вышел на показатели прибыли. Во втором полугодии предполагается положительная динамика финансового результата.
Как заявил Греф, Сбер разрешил все проблемные вопросы, создал резервы и готов работать без дополнительной капитализации.
Он добавил, что банк входит в нормальный режим работы. По резервным расходам, процентному доходу и предоставлению корпоративных и розничных кредитов Сбер вернулся к показателям докризисного периода.