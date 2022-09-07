В Башкирии детям запретили пользоваться телефонами в школе

Так, рекомендации о том, чтобы ограничить использование мобильных телефонов в школах касаются не только самих учащихся, но и педагогического состава и родителей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Министерства образования Башкирии.
В частности, в ведомстве ссылаются на рекомендации, которые были разработаны в 2019 году Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения РФ.
Подчеркивается, что ограничение использования мобильных рекомендовано с целью снижения рисков нанесение вреда здоровью и развитию детей, воспитание культуры использовании телефонов у всех участников образовательного процесса, а также для повышения эффективности образовательного процесса.
Кроме того, девайсы нельзя использовать во время уроков вместо компьютера и планшета, как отметили в ведомстве, все дело в маленьком размере экрана телефона — он провоцирует напряжение органа зрения и нарушение осанки.
Напомним, что перед началось текущего учебного года Министерство просвещения РФ заявило о запрете использовать мобильные телефоны во время уроков в российских школах.