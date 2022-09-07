В Башкирии детям запретили пользоваться телефонами в школе

В Башкирии детям запретили пользоваться телефонами в школе
В Башкирии детям запретили пользоваться телефонами в школе
Сегодня, 17:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В министерстве образования Башкирии прокомментировали рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов школьниками на уроках.

Так, рекомендации о том, чтобы ограничить использование мобильных телефонов в школах касаются не только самих учащихся, но и педагогического состава и родителей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Министерства образования Башкирии.

В частности, в ведомстве ссылаются на рекомендации, которые были разработаны в 2019 году Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения РФ.

Подчеркивается, что ограничение использования мобильных рекомендовано с целью снижения рисков нанесение вреда здоровью и развитию детей, воспитание культуры использовании телефонов у всех участников образовательного процесса, а также для повышения эффективности образовательного процесса.

Кроме того, девайсы нельзя использовать во время уроков вместо компьютера и планшета, как отметили в ведомстве, все дело в маленьком размере экрана телефона — он провоцирует напряжение органа зрения и нарушение осанки.

Напомним, что перед началось текущего учебного года Министерство просвещения РФ заявило о запрете использовать мобильные телефоны во время уроков в российских школах.

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