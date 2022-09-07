Сбер предложил создать во Владивостоке товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях

Сбер предложил создать во Владивостоке товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях
Сбер предложил создать во Владивостоке товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях
Сегодня, 16:42ОбществоФото: pxhere.com
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о необходимости создания российской биржи.

Банкир сделал данное заявление на Восточном экономическом форуме (сессия «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития»), пишет primamedia.ru

По словам Ведяхина, в числе ключевых вызовов на сегодняшний день вопрос, как России торговать в нацвалютах, включая рубли, с дружественными государствами. Геополитические реалии изменились, но, несмотря на это, цены в договорах прописаны в долларах и евро, даже когда расчеты идут в национальных валютах. Этот факт при конвертации вызывает материальные убытки для всех сторон.

По мнению представителя Сбербанка, нужно полностью уйти от практики расчетов через SWIFT. Для этого уже есть альтернативы — СПФС, Sber FinLine и прочие. Создание собственных торговых площадок приобретает ключевое значение.

Ведяхин сказал, что есть двусторонние контракты. Однако биржевая торговля является более выгодной и интересной. Нельзя зависеть от единственного покупателя. Для этого существует биржа. На ней должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты.

Очень важно создать условия для предоставления кредитов государствам-партнерам. Кроме того, должны быть и взаимные гарантии. Сегодня проблема кроется в том, что дружественные государства согласны покупать у РФ продукцию за рубли. Но у них нет столько рублей по причине торгового дисбаланса: они у России покупают много, а Россия у них — мало. Руководство Сбербанка готово предоставить дружественным государствам рубли на покупку отечественной продукции., но нужны гарантии. С этим может помочь ЭКСАР.

Банкир подчеркнул, что в каждой паре нацвалюта-рубль на данный момент кросс-курс делается через доллар-евро. От этого нужно отходить. Нужна площадка для прямых торговых пар, к примеру на базе Московской биржи. Это не является суперсложной задачей — сделать это можно за шесть-девять месяцев. И это усилит торговлю с государствами евразийского партнерства в 1,5-2 раза — просто благодаря наличию качественных инновационных финансовых инструментов.

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