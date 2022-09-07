Сбер предложил создать во Владивостоке товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях

Очень важно создать условия для предоставления кредитов государствам-партнерам. Кроме того, должны быть и взаимные гарантии. Сегодня проблема кроется в том, что дружественные государства согласны покупать у РФ продукцию за рубли. Но у них нет столько рублей по причине торгового дисбаланса: они у России покупают много, а Россия у них — мало. Руководство Сбербанка готово предоставить дружественным государствам рубли на покупку отечественной продукции., но нужны гарантии. С этим может помочь ЭКСАР.