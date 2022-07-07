Министр спорта Башкирии высказался против продажи пива во время матчей на стадионах

Министр спорта Башкирии высказался против продажи пива во время матчей на стадионах
Министр спорта Башкирии высказался против продажи пива во время матчей на стадионах
Сегодня, 15:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Руслан Хабибов не хотел бы, чтобы на матчах, куда люди приходят с детьми, зрители пили спиртное, заявил он ИА “Башинформ” 7 июля.

В Государственной Думе встал вопрос о возвращении к рассмотрению законопроекта, который снова разрешит продавать слабоалкогольные напитки, а именно пиво на стадионах во время спортивных матчей. Напомним, пиво не продают на спортивных объектах России уже долгих 17 лет. Стало известно мнение министра спорта Башкирии Руслана Хабибова о подобной инициативе.

Глава ведомства рассказал изданию о том, что клубы получают от продажи пива на стадионах определенные преференции от спонсоров, включая и финансовую поддержку, в ведомстве могут понять это и знают, что продажа пива на стадионах практикуется на Западе. Однако лично Руслан Хабибов высказался против подобной инициативы.

Люди приходят на матчи с детьми, и лично я не хотел бы, чтобы зрители на стадионах пили алкогольные напитки.Руслан Хабибов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы