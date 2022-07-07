Министр спорта Башкирии высказался против продажи пива во время матчей на стадионах

Руслан Хабибов не хотел бы, чтобы на матчах, куда люди приходят с детьми, зрители пили спиртное, заявил он ИА “Башинформ” 7 июля.

В Государственной Думе встал вопрос о возвращении к рассмотрению законопроекта, который снова разрешит продавать слабоалкогольные напитки, а именно пиво на стадионах во время спортивных матчей. Напомним, пиво не продают на спортивных объектах России уже долгих 17 лет. Стало известно мнение министра спорта Башкирии Руслана Хабибова о подобной инициативе. Глава ведомства рассказал изданию о том, что клубы получают от продажи пива на стадионах определенные преференции от спонсоров, включая и финансовую поддержку, в ведомстве могут понять это и знают, что продажа пива на стадионах практикуется на Западе. Однако лично Руслан Хабибов высказался против подобной инициативы. Люди приходят на матчи с детьми, и лично я не хотел бы, чтобы зрители на стадионах пили алкогольные напитки.Руслан Хабибов

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