В Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году

В Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году
В Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году
Вчера, 13:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Пчеловодов в Башкирии в нынешнем году стало больше, тогда как количество пчелосемей сократилось, следует из документов на сайте минсельхоза Башкирии.

Министерство сельского хозяйства опубликовало на сайте ведомства перечень пчеловодческих хозяйств на 2022 год. В этом году в ведомстве насчитали более 12 тысяч пчеловодов, а именно 12,3 тысячи, абсолютное большинство из которых это личные подсобные хозяйства граждан, буквально единичные случаи это пчеловоды-индивидуальные предприниматели, коллективные фермерские хозяйства и даже общества с ограниченной ответственностью.

12,3 тысяч пчеловодов в начале лета нынешнего года интересный показатель, который увеличился на тысячу по сравнению с количеством пчеловодов в феврале 2021 года. Однако пока количество пчеловодов росло, количество пчелосемей существенно сократилось, если по свежим данным на сайте минсельхоза сегодня в Башкирии насчитывается 215 081 пчелосемья, то по данным на 2021 году их насчитывалось более 221 тысячи.

Напомним, прошлым летом пчеловодов Башкирии настигла настоящая беда, в мае 2021 года пасечников республики не оповестили о том, что территория будет обрабатываться от непарных шелкопрядов. Обработка без предупреждения уничтожила не только вредителя, но и великое множество пчелосемей. 17 миллионов рублей ушло тогда у властей Башкирии на возмещение ущерба.

Есть и напоминание о хороших новостях весны нынешней — на форуме «Селекционно-племенная работа в стратегии развития пчеловодства» в Уфе 20 апреля сообщили о том, что на защиту леса от непарного шелкопряда на юге Башкирии в 2022 году выделили 125 миллионов рублей. На том же форуме стало известно о том, что пасечникам Башкирии с 2023 года начнут возмещать 50% затрат на покупку пчел.

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