Законопроекты ЕР о поддержке граждан и защите от санкций приняты Госдумой

Руководитель фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев, выступая на брифинге по итогам весенней сессии, сказал, что половина принятых Государственной думой законопроектов в весеннюю сессию была подготовлена ЕР или при ее участии.

В целом было внесено 588 законов. Из них приняты 292. 49% из них подготовили депутаты ЕР, а в 44% законопроектов они приняли участие. Практически все значимые законопроекты принимались единогласно. Приняты меры для улучшения условий в целом для семей с детьми и предпринимательства. Досрочно были погашены долги в 19 регионах, что позволило им поддержать экономику. Также ускорили расчеты по госконтрактам в строительной отрасли. На это было направлено свыше двух триллионов рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Васильев сказал, что каждый объект контролирует депутат, который вместе с жителями отслеживает ход работы. При этом первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что партия совместно с правительством работает над обеспечением защиты граждан, выполняет социальные обязательства и поддерживает экономику. Параллельно вместе с этим был подготовлен и принят пакет антисанкционных законов. Он заявил, что обеспечена оперативность и гибкость в ходе принятия решений с целью перераспределения бюджетных средств, общий объем которых составил три триллиона рублей. При этом 164 миллиарда рублей выделено для строительства и ремонта дорог, а 73 миллиарда рублей пошло на компенсацию повышения цен на строительные материалы в регионах. Основным вектором работы ЕР стала поддержка семей с детьми. Кроме того, партия работает над выполнением программы касаемо законодательного обеспечения сферы образования. Сейчас под контролем находится программа капитального ремонта образовательных учреждений. По инициативе партии на эти цели направлено 67 миллиардов рублей. Развивается и законодательство в области здравоохранения. ЕР обеспечила право родителей на бесплатное пребывание в стационаре с ребенком-инвалидом при условии, если они не могут самостоятельно за собой ухаживать. Законотворческая деятельность также является отдельным направлением, которое нацелено на повышение эффективности армии РФ. Также фракция начала работу по гармонизации законодательства ЛНР и ДНР, чтобы помочь Донбассу вернуться к мирной жизни. Такая работа проводится практически в каждой сфере, а именно в экономике, предпринимательстве, здравоохранении, образовании и в других областях. Как сообщается на сайте ER.RU, работа по стабилизации российской экономики и социальной поддержке граждан продолжится в осеннюю сессию. Об этом заявил Васильев. «По инициативе членов нашей фракции был принят закон о полной отмене на два года в республике единого сельхозналога. Тем самым мы поддержали аграриев, которые продолжают работу и сохраняют рабочие места. Важным было принятие закона о выдаче жилищных сертификатов инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Следующее — закрепили статус ветеранов боевых действий за участниками спецоперации со всеми вытекающими из этого для них льготами. Также приняли закон „О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших военнослужащих“. В мае с целью поддержки малого бизнеса мы приостановили норму об ответственности за несанкционированную уличную торговлю. На итоговом заседании весенней сессии мы приняли закон о выделении без торгов земельных участков под магазины в населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек. Также наша фракция пролоббировала принятие разработанного правительством пакета законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес», — отметил Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия».

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