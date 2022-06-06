Проект «Экософия» от РЭО соберёт лидеров в экологическом движении России

При поддержке Российского экологического оператора в июне запускается новый проект на президентской платформе «Россия — страна возможностей» — «Экософия». Продлится проект до мая 2023 года, принять в нем участие можно в течение всего этого времени.

О том, что РЭО является одним из партнеров «Экософии», сообщает гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, рассказывает Телеканал 360. Он отметил, что развитие общей экокультуры — очень важный аспект. А такие проекты, как «Экософия», создаются для того, чтобы помочь развиваться в этом направлении. Поэтому РЭО считает необходимым всегда поддерживать подобные инициативы. Экологическое просвещение — одно из направлений реформы обращения с ТКО. Экопросветительские программы знакомят большое количество людей с новой культурой потребления. Она основана на раздельном сборе отходов и на предпочтении товарам из вторичного сырья. Подобные меры позволяют уменьшить объемы захоронения отходов на полигонах, а уровень переработки твердых коммунальных отходов увеличить, резюмирует Буцаев Каждый, кто примет участие в форуме, сможет получать баллы при обучении и выполнении заданий, формирующих экопривычки. Чем больше баллов, тем выше персональный экорейтинг участника. Итоги проекта определят состав «ЭкоСборной России». В нее попадут самые активные участники, которые способны быть лидерами в области изменения культуры потребительского поведения. Для них откроется возможность очного участия в мероприятиях. Те, кто не смог попасть в рейтинг лидеров, но захочет продолжить обучение, будут дальше проходить задания в треке развития «Учись и действуй». Они также смогут повышать свой уровень в рейтинге и заработать возможность прохождения очных этапов следующих сезонов проекта «Экософия». Тысяча участников, проявивших себя лучше всех, смогут отправиться в эколого-промышленные экспедиции и получить возможность выстроить карьерный вектор на растущем рынке устойчивого развития. Помимо этого, они смогут поработать над решением реальных кейсов, которые должны помочь в вовлечении населения в экологичный образ жизни. Еще одно поощрение победителей — медиаподдержка федерального уровня и другие инструменты для роста личного экостатуса и развития собственных экоинициатив. Принять участие в проекте «Экософия» может каждый, кому исполнилось 14 лет.

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