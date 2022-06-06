Хабиров предложил чиновникам пройти гонку с препятствиями

Хабиров предложил чиновникам пройти гонку с препятствиями
Хабиров предложил чиновникам пройти гонку с препятствиями
Вчера, 16:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: Vk.com / Радий Хабиров
Глава Башкирии предложил организовать «Гонку героев» между чиновниками или между муниципалитетами.

Сегодня, 6 июня, Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе рассказал о прошедшем накануне в Чишминском районе всероссийском соревновании по преодолению препятсвий — «Гонке героев». Отметим, что для этого в парке «Патриот» специально соорудили трассу.

Так, глава Башкирии предложил провести аналогичный забег с препятствиями, но на этот раз соревноваться между собой будут муниципалитеты или чиновники.

— Мы тоже люди. Не так быстро бегаем, но куда-то заберемся. Давайте сделаем. Это очень интересно и сплачивает коллектив, — Заявил Радий Хабиров.

Организовать забег поручили министру спорта Башкирии до наступления осени.

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