В Минздраве сообщили график работы больниц Башкирии на майские праздники

В Минздраве сообщили график работы больниц Башкирии на майские праздники
В Минздраве сообщили график работы больниц Башкирии на майские праздники
Вчера, 20:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В период с 7 по 10 мая медицинские учреждения будут работать по новому графику, сообщили в Минздраве Башкирии.

Стал известен новый график работы медицинский учреждения в период майский праздников, а имено с 7 по 10 мая. Так, в этот период подразделения, которые оказывают специализированную медпомощь будут работать круглосуточно.

Что касается больниц и поликлиник, то 7 и 10 мая они будут работать по графику субботы: с 8 утра до 5 вечера, прием вызовов будет осуществляться до 16:00.

Далее, 8 мая — выходной день, а 9 — праздничный.

Кроме того, было отмечено, что 7 и 10 мая рецепты на лекарства будут выписываться на дому и в поликлиниках.

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