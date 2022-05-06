В Минздраве сообщили график работы больниц Башкирии на майские праздники

В период с 7 по 10 мая медицинские учреждения будут работать по новому графику, сообщили в Минздраве Башкирии.

Стал известен новый график работы медицинский учреждения в период майский праздников, а имено с 7 по 10 мая. Так, в этот период подразделения, которые оказывают специализированную медпомощь будут работать круглосуточно. Что касается больниц и поликлиник, то 7 и 10 мая они будут работать по графику субботы: с 8 утра до 5 вечера, прием вызовов будет осуществляться до 16:00. Далее, 8 мая — выходной день, а 9 — праздничный. Кроме того, было отмечено, что 7 и 10 мая рецепты на лекарства будут выписываться на дому и в поликлиниках.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter