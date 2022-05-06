Просветительский марафон «Новые горизонты» объединит более 150 спикеров

Просветительский марафон «Новые горизонты» объединит более 150 спикеров
Просветительский марафон «Новые горизонты» объединит более 150 спикеров
Вчера, 13:08ОбществоФото: https://www.znanierussia.ru/
Российское общество «Знание» проведет с 17 по 19 мая федеральный просветительский марафон «Новые горизонты». Это событие станет ключевым в сфере образования и объединит свыше полутора сотен отечественных и иностранных деятелей науки, культуры, искусства и спорта, а также предпринимателей и представителей власти.

В мероприятиях просветительского марафона примут участие более двенадцати тысяч молодых россиян, одержавших победу в общероссийских конкурсах и олимпиадах. Об этом пишет newsnn.ru.

Ярким событием «Новых горизонтов» станет финал первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников, который пройдет в Москве на ВДНХ. Игры для учащихся девятых — одиннадцатых классов школ и первых — вторых курсов средних специальных учебных заведений организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ, и целью их является всестороннее развитие личности. Игры состоят из двух этапов, первый из которых — региональный — завершился 30 апреля. Лидеры первого этапа в составе восьмидесяти восьми команд встретятся на интеллектуально-спортивных состязаниях, которые пройдут по пяти направлениям: викторина, чемпионат по скоростной сборке спилс-карты РФ, киберспортивные состязания, конкурс соцпроектов и спортивные турниры.

К просветительскому марафону сможет присоединиться любой желающий — он будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте Российского общества «Знание», в соцсети VK и на RUTUBE, а также на сайтах партнеров. Всего планируется организовать пять одновременных эфиров с площадок мероприятия в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. При этом каждый из них будет посвящен одной из следующих тем: «Роль России в мире», «Мы вместе», «Новые горизонты. Экономика», «Новые горизонты. Наука» и «Новые горизонты. Информационные технологии».

Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.

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