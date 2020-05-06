В Санкт-Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города блогеров

Видео, где показано, как компания установила мангал в центре города, распространили в соцсетях вечером в воскресенье, 3 мая.

Сотрудники полиции выяснили, что инцидент случился на Сенной площади на день раньше. В результате, были установлены личности двух молодых людей.

«Нарушителями оказались 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в Боровичах Новгородской области», - цитирует Newia сообщение ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.