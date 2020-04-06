За сутки коронавирусом в России заразились в более половины регионах

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С начала года в Башкирии выявили 636 человек ВИЧ-инфицированных

Слабое утешение: в Уфе выбрали участок под крематорий

Власти Уфы зарезервировали тысячу мест на кладбищах для умерших с коронавирусом

«Иначе пациенты останутся одни»: в Уфе врачи попросили помочь им средствами защиты

Одни в поле: в Башкирии аграрии заявили, что гранты не доступны «простым смертным»

В Башкирии прокомментировали информацию о первой смерти от коронавируса

В Уфе на Демской трассе ликвидировали боевиков: на М-5 произошла перестрелка

Жители Башкирии застряли на круизном лайнере в Италии из-за карантина по коронавирусу

Возмущенные родители школьников намерены отправить продуктовые наборы главе Башкирии