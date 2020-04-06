Фото: wikimedia.org
За сутки коронавирусом в России заразились в более половины регионах
6 апреля, 16:19Общество
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За последние 24 часа в России заразились коронавирусом в 49 субъектах.
Как пишет RT, подавляющее большинство зараженных приходится на Московский регион - 673 человека из 954.
Далее идет Санкт-Петербург и Коми - 35 и 31 случай заражения соответственно.
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