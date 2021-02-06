Радмила Сурначева: «В хосписе мы будем принимать человека, а не его болезнь»

Почему не выгораю? Да регулярно. Очень помогают и вдохновляют выезды к подопечным, общение с ними. Мы все люди, обычные люди, чьи-то дети, родители… Мы приходим в дома, где нет отчаяния, где кипит чайник, где бегают дети, где много игрушек, работает телевизор, понимаете? Даже болеющий ребенок остается ребенком. Даже тяжелобольной взрослый остается, прежде всего, человеком. И да, мы не можем изменить их, вылечить – нет. Но это не значит, что помочь нельзя. Жизнь продолжается, пока бьется сердце.