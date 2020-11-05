Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в интернате для детей-инвалидов

Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в интернате для детей-инвалидов

Вчера, 19:12ОбществоКарина МамаеваPhoto: u22.mintrudrb.ru
В управлении развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Минтруда РБ сообщили, что в курсе о вспышке в Серафимовском интернате. На сегодняшний день все дети находятся под присмотром врачей Туймазинской ЦРБ, лишь один из них температурит.

По словам начальника управления Булата Давлетханова, сейчас в интернате произведена пересменка персонала. Некоторые из сотрудников уволились сразу после того, как узнали, что им придется работать в костюмах индивидуальной защиты.

— При недостатке персонала, будет организовано направление резервистов из других подведомственных учреждений. Мы не скрываем ситуацию, как и в других подобных учреждениях в России, несмотря на изоляцию и обязательное предсменное тестирование работников и другие антиковидные меры, полностью исключить проникновение вируса не удаётся, сообщили Mkset в управлении.

На данный момент анализы на выявление коронавирусной инфекции были взяты у всех детей и сотрудников, однако результатов пока нет.

Напомним, сейчас в Серафимовском интернате проживают 300 детей, 50 из которых паллиативные. Сотрудники интерната обратились к общественникам с просьбой о помощи. По их словам, вспышка произошла среди медперсонала, однако их не отпустили домой даже по состоянию здоровья.

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