Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в интернате для детей-инвалидов

По словам начальника управления Булата Давлетханова, сейчас в интернате произведена пересменка персонала. Некоторые из сотрудников уволились сразу после того, как узнали, что им придется работать в костюмах индивидуальной защиты.
— При недостатке персонала, будет организовано направление резервистов из других подведомственных учреждений. Мы не скрываем ситуацию, как и в других подобных учреждениях в России, несмотря на изоляцию и обязательное предсменное тестирование работников и другие антиковидные меры, полностью исключить проникновение вируса не удаётся, сообщили Mkset в управлении.
На данный момент анализы на выявление коронавирусной инфекции были взяты у всех детей и сотрудников, однако результатов пока нет.
Напомним, сейчас в Серафимовском интернате проживают 300 детей, 50 из которых паллиативные. Сотрудники интерната обратились к общественникам с просьбой о помощи. По их словам, вспышка произошла среди медперсонала, однако их не отпустили домой даже по состоянию здоровья.