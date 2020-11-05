Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в интернате для детей-инвалидов

— При недостатке персонала, будет организовано направление резервистов из других подведомственных учреждений. Мы не скрываем ситуацию, как и в других подобных учреждениях в России, несмотря на изоляцию и обязательное предсменное тестирование работников и другие антиковидные меры, полностью исключить проникновение вируса не удаётся, сообщили Mkset в управлении.