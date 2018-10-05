Индии нужна помощь России по отправке на орбиту своего космонавта

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, Москва и Нью-Дели уже давно и плодотворно сотрудничают в самых разных сферах, в том числе и космической. Об этом пишет RNS.

В прошлом году объемы товарооборота между Россией и Индией увеличились на 21% - до 10 миллиардов долларов. За первое полугодие 2018 года показатели оказались еще лучше. Так за указанный промежуток времени товарооборот между государствами вырос на 31% и составил 5,5 миллиарда долларов.