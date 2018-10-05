Индии нужна помощь России по отправке на орбиту своего космонавта
Сегодня, 15:18Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Индия попросила у Российской Федерации помощи в воплощении в жизнь своего проекта по запуску в космос собственного астронавта в 2022 году.
По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, Москва и Нью-Дели уже давно и плодотворно сотрудничают в самых разных сферах, в том числе и космической. Об этом пишет RNS.
В прошлом году объемы товарооборота между Россией и Индией увеличились на 21% - до 10 миллиардов долларов. За первое полугодие 2018 года показатели оказались еще лучше. Так за указанный промежуток времени товарооборот между государствами вырос на 31% и составил 5,5 миллиарда долларов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей