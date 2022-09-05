Хабирову показали школу за 65 млн рублей, которую до сих пор не сдали

Пользовательница соцсети ВКонтакте Ольга Сулейманова разместила на странице главы Башкирии радия Хабирова видео на котором запечатлена школа в селе Нурлино в Уфимском районе, которую должны были сдать еще в августе, женщина пишет, что сдача у застройщика назначалась на 25 августа.
Вот в таком со состоянии школа в селе Нурлино, Уфимский район, на которую выделено 60 миллионов рублей на ее полную реконструкцию и капитальный ремонт по федеральной программе!
Отметим, что автор комментария несколько занизила стоимость ремонта школы, на сайте госзакупок тендер на капитальный ремонт школы готовы были выделить без малого 65 миллионов рублей. Собственно столько и выделили — 64 947 132,00 рублей.
Однако по словам Ольги Сулеймановой в течении июня школу «не делали вообще», потом чуть-чуть что-то начали делать, однако женщина пишет о том, что работали на объекте по 5-6 человек.
Женщина поражена и тому, что у школы даже не закрыта крыша, которую «обещали» закрыть к 1 сентября. Однако строитель выполнили данные работы с лицевой части, то что происходит с другой стороны разгневанная родительница засняла на видео и разместила на странице у главы
Где же спорткомплекс, новая площадка и вообще полный капитальный ремонт школы и ее территории за 60 000 000 рублей??? Фасад сделан с внешней стороны для видимости, сказали что вы эту школу взяли под личный контроль, и что у неё обязательный срок сдачи 20 сентября 2022 года. Как видите тут ещё конь не валялся, до кого нам ещё достучаться, Владимиру Владимировичу обращение писать???
Сотрудник администрации Уфимского района Азат Худайгулов пообещал ответить на вопросы Ольги Сулеймановой о капитальном ремонте и до 7 сентября дать ответы на них. Тем временем Mkset направил редакционные запросы в администрацию Уфимского района.