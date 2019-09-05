Цены на авиабилеты «Аэрофлота» растут быстрее инфляции

Как сообщает издание «Новые известия», Путин поговорил с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым перед его выступлением на заседании президиума Госсовета. Президент отметил, что его возмущает рост цен на авиаперелеты, который составил 7%. Также глава государства подчеркнул, что такой рост опережает темпы инфляции.

Ранее Савельев сетовал на понесенные его компанией убытки от «плоских тарифов» из-за перелетов на Дальний Восток. Он добавил, что введенные в 2015 году тарифы, были своеобразной, но временной мерой для поднятия мобильности населения.

Савельев подчеркнул, что с установкой подобных тарифов летать стали многие граждане, и даже пенсионеры. По его словам, 22 тысячи рублей за перелет туда и обратно у «России» стоит дешевле, однако займет больше времени. Стоимость аналогичного перелета у «Аэрофлота» составляет 25 тысяч рублей. Тем не менее, если пересчитать эту сумму по часам полета, то, подчеркнул Савельев, получится средняя стоимость поездки на такси в Москве.

Еще одна причина резкого скачка цен на авиабилеты – это повышение стоимости авиационного керосина, которая только за 2018 год увеличилась на 30%. Тем не менее власти страны выразили готовность в поддержке «Аэрофлоту». Правительство, для того чтобы сдержать стоимость билетов, готово предоставить демпфер на керосин. В силу он вступил с 1 августа текущего года. Таким образом, перевозчики имеют право на получение компенсации, если стоимость керосина превысит 48,3 тысячи рублей за тонну.

Однако и сам «Аэрофлот» может уменьшить убытки от рейсов на Дальний Восток без поддержки государства. Недавно появилась информация, что в планах авиаперевозчика вложить 26 миллионов рублей на «улучшение клиентского опыта в онлайн-каналах». Эта формулировка достаточно размыта и не несет ясности. Но, по предварительным данным, часть средств будет вложена в разработку тематической интернет-страницы «Праздничный май». В «Аэрофлоте» планируют запустить рекламную кампанию по продаже билетов по очень низким ценам. Так, авиаперелет в Берлин, Ригу, Хельсинки, Варшаву и Дюссельдорф будет стоить всего 15 евро.