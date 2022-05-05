В Уфе рабочий попал под обрушение 6-метровой земляной траншеи и чудом остался в живых

Инцидент произошел сегодня, 5 мая на бульваре Тюлькина в Уфе около обеда. Мужчину, который осуществлял на объекте земляные работы засыпало грунтом. Произошло это в 6-метровой траншее в которой и трудился герой повествования.
О произошедшем очевидцы незамедлительно сообщили в экстренные службы, которые оперативно прибыли на место и смогли вызволить мужчину 1984 года рождения из-под земли, расчистив окружающее мужчину пространство и оказали помощь, чтобы тот смог выбраться на белый свет.
В пресс-службе УГЗ Уфы уточнили, что мужчине очень повезло и серьезных травм он не получил, ему было достаточно помощи медиков оказанной на месте, а госпитализация ему не понадобилась.