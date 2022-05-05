В Уфе рабочий попал под обрушение 6-метровой земляной траншеи и чудом остался в живых

В Уфе рабочий попал под обрушение 6-метровой земляной траншеи и чудом остался в живых
В Уфе рабочий попал под обрушение 6-метровой земляной траншеи и чудом остался в живых
Вчера, 16:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: Управление гражданской защиты города Уфы
Счастливчику пытались помочь коллеги, но тщетно и только спасатели смогли вызволить попавшего в ловушку мужчины, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 5 мая.

Инцидент произошел сегодня, 5 мая на бульваре Тюлькина в Уфе около обеда. Мужчину, который осуществлял на объекте земляные работы засыпало грунтом. Произошло это в 6-метровой траншее в которой и трудился герой повествования.

О произошедшем очевидцы незамедлительно сообщили в экстренные службы, которые оперативно прибыли на место и смогли вызволить мужчину 1984 года рождения из-под земли, расчистив окружающее мужчину пространство и оказали помощь, чтобы тот смог выбраться на белый свет.

Видео:УГЗ Уфы

В пресс-службе УГЗ Уфы уточнили, что мужчине очень повезло и серьезных травм он не получил, ему было достаточно помощи медиков оказанной на месте, а госпитализация ему не понадобилась.

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