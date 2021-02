В Уфе скончалась народная артистка Башкирии Вакиля Калмантаева. Ей было 72 года.

Вакиля Калмантаева работа в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима с 2002 года. За это время она сыграла Мать в «Половецкой мистерии» Ф. Булякова, Наташу в «Амазонках» С. Латыпова, Мэкку в «Эх, парни…» Б. Апаева и в других постановках, полюбившихся зрителю. Коллектив театра вспоминает Вакилю Калмантаеву, как замечательного человека, уникальную, талантливую актрису редкого дарования. Сотрудники выразили соболезнования родным и близким.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter