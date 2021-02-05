Гендиректора «Ростеха» просят не допустить слияния УГАТУ и БашГУ

Гендиректора «Ростеха» просят не допустить слияния УГАТУ и БашГУ

Вчера, 09:13ОбществоКарина МамаеваPhoto: pikabu.ru
Генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову поступило обращение от попечительского совета Уфимского государственного авиационного технического университета, в котором просят не допустить слияния с Башкирским государственным университетом.

Письмо-обращение было опубликовано на портале ProUfu.ru. В нем члены попечительского совета уверяют, что при слиянии двух ВУЗов технический университет может потерять статус учебного заведения первой категории. По мнению авторов письма, БашГУ и УГАТУ имеют свои направления и личных заказчиков. Если первый направлен на классическое образование, то второй является техническим университетом.

Также члены попечительского совета считают, что слияние университетов приведет к потере ряда заказчиков, и прогнозируют убытки в размере сотни миллионов рублей.

Против объединения ВУЗов выступили и выпускники прошлых лет обоих университетов. Накануне на сайте Change.org была создана петиция, где авторы письма высказывают свои аргументы, почему объединения произойти не должно. На сегодняшний день петицию подписал 301 человек.

— Слияние гуманитарной и технической школ приведет к необходимости формирования смешанного способа мышления и у студентов, и у преподавателей, что недопустимо в нынешних условиях. Выпускники, как этого требует политическая и социальная обстановка в стране, должны быть профессионалами и специалистами, а не аналитиками широкого спектра, — отметили в петиции.

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