Гендиректора «Ростеха» просят не допустить слияния УГАТУ и БашГУ

Генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову поступило обращение от попечительского совета Уфимского государственного авиационного технического университета, в котором просят не допустить слияния с Башкирским государственным университетом.

Письмо-обращение было опубликовано на портале ProUfu.ru. В нем члены попечительского совета уверяют, что при слиянии двух ВУЗов технический университет может потерять статус учебного заведения первой категории. По мнению авторов письма, БашГУ и УГАТУ имеют свои направления и личных заказчиков. Если первый направлен на классическое образование, то второй является техническим университетом. Также члены попечительского совета считают, что слияние университетов приведет к потере ряда заказчиков, и прогнозируют убытки в размере сотни миллионов рублей. Против объединения ВУЗов выступили и выпускники прошлых лет обоих университетов. Накануне на сайте Change.org была создана петиция, где авторы письма высказывают свои аргументы, почему объединения произойти не должно. На сегодняшний день петицию подписал 301 человек. — Слияние гуманитарной и технической школ приведет к необходимости формирования смешанного способа мышления и у студентов, и у преподавателей, что недопустимо в нынешних условиях. Выпускники, как этого требует политическая и социальная обстановка в стране, должны быть профессионалами и специалистами, а не аналитиками широкого спектра, — отметили в петиции.

