Стартовали продажи новых кварталов в жилом комплексе «Цветы Башкирии» в Уфе

Покупателям предлагают новые планировки квартир на выбор. Начинаются продажи квартир в кварталах №12 и 13 жилого комплекса «Цветы Башкирии». На первом этапе застройщик предлагает покупателям выгодные условия.

Застройщик - группа компаний АО «ФСК Архстройинвестиции» объявляет старт продаж квартир в двух новых кварталах ЖК «Цветы Башкирии», расположенного в пяти километрах от города и в шаговой доступности от самого крупного ТРК Уфы «Мега». Отметим, что за 25 лет успешной работы построено 35 многоквартирных домов общей площадью свыше 370 000 кв.м., ряд социальных объектов и коммерческой недвижимости. Возведение жилого комплекса началось в первом квартале 2018 года. Дома первой очереди сданы в эксплуатацию в начале 2020 года, уже весной жильцы начали справлять новоселье. Особенность продаж в декабре 2020 года – это разработанная линейка планировок квартир, которые способны удовлетворить самый взыскательный спрос. Есть индивидуальные и эксклюзивные решения, но предложение ограничено – потенциальным владельцам стоит поторопиться с обращением в офис продаж и выбрать самое оптимальное и максимально приближенное к мечте о собственном жилом пространстве. Варьируются скидки. Концепция жилого комплекса «Цветы Башкирии» заключена именно в комфорте, разработанном исходя из потребностей и интересов жильцов любого возраста, социального и семейного статуса. Так, студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разных планировок созданы как для студентов и молодых пар, так для семей с детьми и людей старшего поколения. Они расположены в домах средней этажности с вентилируемыми фасадами. Что особенно актуально для города с плотной и высотной застройкой, здесь дома стоят в просторных закрытых дворах с развитой инфраструктурой. Бонусом к квартире покупатель получает двор в виде мини-парка, что является беспроигрышным вариантом для горожанина, всегда мечтающего о тишине и природе. Для занятий физкультурой и спортом разбиты современные спортивные площадки, детские игровые площадки рассчитаны на любой возраст и максимально безопасны. О высоком уровне безопасности свидетельствует закрытая и профессионально охраняемая территория комплекса. Подробнее с информацией о проекте и проектной декларацией можно ознакомиться на сайте цветыбашкирии.рф или в офисе продаж: Уфа, ул. им. Даяна Мурзина, 13. Застройщик ООО «Цветы Башкирии». Телефон: +7 (347) 258-87-92.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter