Стартовали продажи новых кварталов в жилом комплексе «Цветы Башкирии» в Уфе

Что особенно актуально для города с плотной и высотной застройкой, здесь дома стоят в просторных закрытых дворах с развитой инфраструктурой. Бонусом к квартире покупатель получает двор в виде мини-парка, что является беспроигрышным вариантом для горожанина, всегда мечтающего о тишине и природе. Для занятий физкультурой и спортом разбиты современные спортивные площадки, детские игровые площадки рассчитаны на любой возраст и максимально безопасны.