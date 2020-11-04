В Одноклассниках открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области

На данный момент жители города и области чаще всего обращаются в службу «122» по вопросам здоровья – это 30% всех обращений. Люди задают вопросы о ситуации с коронавирусной инфекцией, вакцинации от простудных заболеваний, возможных наказаниях при несоблюдении санитарных правил в общественных местах. Также много вопросов поступает о поездках за границу или возвращении из других стран (около 13% всех обращений). Кроме того, интерес вызывают вопросы социального обеспечения (10%), самоизоляции, карантина, больничных (7%).