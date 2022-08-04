В ГД внесли проект о налоговом возврате для работающих пенсионеров

Госдума рассмотрит законопроект о налоговом возврате для трудоустроенных пенсионеров, сообщил в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Согласно документу, предлагается возвращать работающим пенсионерам половину суммы от уплаченного НДФЛ, но не более 25 тыс. рублей, передает iz.ru. Предполагается, что получить деньги можно будет при обращении в ФНС по окончанию налогового периода.

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