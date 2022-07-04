Замглавы администрации района в Башкирии попался на взятке уже будучи под следствием

Замглавы администрации района в Башкирии попался на взятке уже будучи под следствием
Замглавы администрации района в Башкирии попался на взятке уже будучи под следствием
Сегодня, 12:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Чиновнику уже предъявляли обвинение в миллионных взятках, однако в ходе расследования всплыли и другие факты взяточничества, сообщили пресс-службы СК и МВД по Башкирии 4 июля.

Стало известно о том, что на заместителя главы администрации Мелеузовского района Башкирии по строительству, ЖКХ и инфраструктуре, который уже находится под подозрением в получении взяток, которые исчисляются миллионами, заведено еще одно уголовное дело. Причина все та же чиновника подозревают во взятках.

Изначально в поле зрения правоохранителей чиновник попал по подозрению в том, что за два миллиона рублей обещал принять жилье предназначенное детям-сиротам не чиня препятствий из-за каких-либо недочетов. Пока шло расследование у следователей возникли и другие подозрения относительно заместителя главы, на этот раз связанные не с жильем, а с дорогами, а точнее с ремонтом проезда Давлеткулово — Сухаревка. Предприимчивый чиновник решил и тут требовать 200 тысяч рублей за то, чтобы работу он принимал глядя на нее «сквозь пальцы», предприниматель на сделку согласился и приобрел чиновнику окна для его дома на те самые 200 тысяч рублей.

Чиновник в данный момент находится под стражей, а правоохранители продолжают расследовать совершенные преступления и выясняют, не причастен ли он к другим аналогичным деяниям.

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