Юрист прокомментировал просьбу московских властей о доступе к камерам в клубах

Юрист прокомментировал просьбу московских властей о доступе к камерам в клубах
Юрист прокомментировал просьбу московских властей о доступе к камерам в клубах
Вчера, 17:28ОбществоФото: piqsels.com
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал юридически правильным решение администрации Москвы о подключении камер видеонаблюдения в ночных клубах к общей сети столицы.

По словам юриста, в этом контексте нельзя говорить о защите персональных данных, так как ночные клубы — это публичные места, пишет NEWS.ru.

Также он напомнил, что инновационные технологии, среди которых и сети видеонаблюдения, помогли кардинально снизить уровень преступности. В частности, наличие камер в подъездах значительно сократило количество квартирных краж.

Еще один аргумент в пользу данного решения — ситуация на Украине. Нельзя исключать того, что подчиняющиеся киевскому режиму силовики захотят устраивать теракты в людных местах, к которым относятся и ночные клубы.

Ранее журналисты «Коммерсанта» рассказали о том, что московская мэрия обратилась к администрациям столичных клубов с просьбой подключить камеры внутри заведений к городской сети. Далее, если понадобится, видео будет использоваться правоохранительными органами.

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