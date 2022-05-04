Юрист прокомментировал просьбу московских властей о доступе к камерам в клубах

По словам юриста, в этом контексте нельзя говорить о защите персональных данных, так как ночные клубы — это публичные места, пишет NEWS.ru.
Также он напомнил, что инновационные технологии, среди которых и сети видеонаблюдения, помогли кардинально снизить уровень преступности. В частности, наличие камер в подъездах значительно сократило количество квартирных краж.
Еще один аргумент в пользу данного решения — ситуация на Украине. Нельзя исключать того, что подчиняющиеся киевскому режиму силовики захотят устраивать теракты в людных местах, к которым относятся и ночные клубы.
Ранее журналисты «Коммерсанта» рассказали о том, что московская мэрия обратилась к администрациям столичных клубов с просьбой подключить камеры внутри заведений к городской сети. Далее, если понадобится, видео будет использоваться правоохранительными органами.