«Рустам, хватит уже»: Владимир Путин попросил блогера из Уфы без ног поберечь себя

Президент России Владимир Путин в прямом эфире во время прямой линии пообщался с блогером и спортсменом из Уфы Рустамом Набиевым. Напомним, 28-летний мужчина лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске.

Рустам Набиев рассказал президенту о своей судьбе и о том, как он взял себя в руки после трагедии и начал жить полноценной жизнью: заниматься спортом, прыгать с парашютом, покорять горы, а том числе Эльбрус. Также он поделился с Путиным и своей следующей мечтой – покорить гору Чо-Ойу высотой более 8 тысяч метров в Гималаях. Спортсмен и блогер попросил президента организовать съемку экспедиции, чтобы в последствии смонтировать фильм. Также он попросил поддержать программу доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья. В ответ Владимир Путин уточнил, что данные меры совершенно точно должны быть включены в программу по развитию туризма, однако, если там чего-то не достает, президент обещал отреагировать. После этого он обратился к жене Рустама Набиева, и спросил, отпускает ли она мужа на экспедиции. Девушка ответила, что да. — А что, нужно обязательно с парашютом прыгать что ли? Ну, Рустам, хватит уже. Попрыгал и достаточно. Вон, какие у тебя дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми. Это, такая, не рядовая штуковина, с парашютом прыгать. Но я ни в коем случае не хочу вас ограничивать. Вы сами принимаете решение, сказал Владимир Путин. После этого он отметил, что обязательно переговорит с представителями федеральных каналов и организует съемку.

