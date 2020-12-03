«Рустам, хватит уже»: Владимир Путин попросил блогера из Уфы без ног поберечь себя

— А что, нужно обязательно с парашютом прыгать что ли? Ну, Рустам, хватит уже. Попрыгал и достаточно. Вон, какие у тебя дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми. Это, такая, не рядовая штуковина, с парашютом прыгать. Но я ни в коем случае не хочу вас ограничивать. Вы сами принимаете решение, сказал Владимир Путин.