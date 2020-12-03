«Рустам, хватит уже»: Владимир Путин попросил блогера из Уфы без ног поберечь себя

«Рустам, хватит уже»: Владимир Путин попросил блогера из Уфы без ног поберечь себя

Вчера, 19:45ОбществоКарина МамаеваPhoto: Instagram
Президент России Владимир Путин в прямом эфире во время прямой линии пообщался с блогером и спортсменом из Уфы Рустамом Набиевым. Напомним, 28-летний мужчина лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске.

Рустам Набиев рассказал президенту о своей судьбе и о том, как он взял себя в руки после трагедии и начал жить полноценной жизнью: заниматься спортом, прыгать с парашютом, покорять горы, а том числе Эльбрус. Также он поделился с Путиным и своей следующей мечтой – покорить гору Чо-Ойу высотой более 8 тысяч метров в Гималаях.

Спортсмен и блогер попросил президента организовать съемку экспедиции, чтобы в последствии смонтировать фильм. Также он попросил поддержать программу доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с ограничениями здоровья.

В ответ Владимир Путин уточнил, что данные меры совершенно точно должны быть включены в программу по развитию туризма, однако, если там чего-то не достает, президент обещал отреагировать. После этого он обратился к жене Рустама Набиева, и спросил, отпускает ли она мужа на экспедиции. Девушка ответила, что да.

— А что, нужно обязательно с парашютом прыгать что ли? Ну, Рустам, хватит уже. Попрыгал и достаточно. Вон, какие у тебя дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми. Это, такая, не рядовая штуковина, с парашютом прыгать. Но я ни в коем случае не хочу вас ограничивать. Вы сами принимаете решение, сказал Владимир Путин.

После этого он отметил, что обязательно переговорит с представителями федеральных каналов и организует съемку.

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