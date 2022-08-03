За полгода объем поддержки МСП со стороны Корпорации МСП превысил 210 млрд рублей

С двух тысяч до 15 тысяч, то есть более чем в семь раз, выросла за первое полугодие численность отечественных предприятий, которые оформили займы под поручительство института развития. Подчеркнем, что этот показатель тоже является для Корпорации МСП рекордным. В компаниях трудятся в общей сложности свыше 230 тысяч граждан, пишет tass.ru.
Следует отметить, что 97 процентов получателей поддержки от государства пришлось на представителей микро- и малого бизнеса России. В 11 раз – до 10 тысяч – выросла при этом доля микропредприятий.
Доступ к банковскому кредитованию расширился, а численность получателей господдержки существенно выросла. Это стало возможным благодаря «зонтичным» поручительствам, инициированным Корпорацией МСП.
Запустить новый механизм ранее поручил глава государства Владимир Путин. Программа стартовала в сентябре 2021 года в рамках реализации масштабного нацпроекта, направленного на оказание поддержки МСП. Куратором выступает первый вице-премьер-министр РФ Андрей Белоусов.
В первом полугодии 2022-го отечественные компании оформили с помощью «зонтичных» поручительств 12 тысяч финансовых займов, общая сумма которых превысила 100 миллиардов рублей.
«При помощи «зонтичных» поручительств Корпорация МСП берет на себя до 50 процентов рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя, - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств мы поддержали более восьми тысяч предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году».
Втрое выросла численность получателей поддержки от государства в рамках реализации программы стимулирования кредитования (ПСК). Выйти на такой показатель удалось в том числе потому, что льготное кредитование было единственно доступным для представителей бизнеса после повышения ключевой ставки до 20 процентов.
В рамках данной программы финансовые займы взяли в первом полугодии не менее 3,1 тысячи российских предпринимателей. В прошлом году этот показатель был в три раза ниже. Суммарный объем привлеченной по ПСК поддержки вырос до 83 миллиардов рублей (33 миллиарда – за первые шесть месяцев 2021 года).