За полгода объем поддержки МСП со стороны Корпорации МСП превысил 210 млрд рублей

С помощью поручительств Корпорации МСП представители малого и среднего бизнеса (МСБ) России за первые шесть месяцев 2022 года привлекли рекордный объем кредитов. Общая сумма кредитных средств превысила 210 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С двух тысяч до 15 тысяч, то есть более чем в семь раз, выросла за первое полугодие численность отечественных предприятий, которые оформили займы под поручительство института развития. Подчеркнем, что этот показатель тоже является для Корпорации МСП рекордным. В компаниях трудятся в общей сложности свыше 230 тысяч граждан, пишет tass.ru. Следует отметить, что 97 процентов получателей поддержки от государства пришлось на представителей микро- и малого бизнеса России. В 11 раз – до 10 тысяч – выросла при этом доля микропредприятий. Доступ к банковскому кредитованию расширился, а численность получателей господдержки существенно выросла. Это стало возможным благодаря «зонтичным» поручительствам, инициированным Корпорацией МСП. Запустить новый механизм ранее поручил глава государства Владимир Путин. Программа стартовала в сентябре 2021 года в рамках реализации масштабного нацпроекта, направленного на оказание поддержки МСП. Куратором выступает первый вице-премьер-министр РФ Андрей Белоусов. В первом полугодии 2022-го отечественные компании оформили с помощью «зонтичных» поручительств 12 тысяч финансовых займов, общая сумма которых превысила 100 миллиардов рублей. «При помощи «зонтичных» поручительств Корпорация МСП берет на себя до 50 процентов рисков, которые в ином случае свалились бы на предпринимателя, - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Это дает возможность получить кредит тем, кому банки ранее отказывали. В прошлом году за счет изменения гарантийной поддержки и запуска «зонтичных» поручительств мы поддержали более восьми тысяч предпринимателей, а это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году». Втрое выросла численность получателей поддержки от государства в рамках реализации программы стимулирования кредитования (ПСК). Выйти на такой показатель удалось в том числе потому, что льготное кредитование было единственно доступным для представителей бизнеса после повышения ключевой ставки до 20 процентов. В рамках данной программы финансовые займы взяли в первом полугодии не менее 3,1 тысячи российских предпринимателей. В прошлом году этот показатель был в три раза ниже. Суммарный объем привлеченной по ПСК поддержки вырос до 83 миллиардов рублей (33 миллиарда – за первые шесть месяцев 2021 года).

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