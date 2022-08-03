В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом

В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом
В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом
Вчера, 16:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: соцсети
Плакат с героями расположен на центральной площади в Туймазах, сообщает местный житель.

Житель города Туймазы пожаловалась главе Башкирии на действия местной администрации. Свою жалобу мужчина опубликовал в социальных сетях Радия Хабирова.

Недоволен Рамзан Ф. остался тем, что на центральной площади города плакат с героями социалистического труда разместили рядом с туалетом. В качестве доказательств местный житель прикрепляет фотографию, на которой, действительно, стенд установлен буквально в нескольких шагах от общественного туалета.

Так, Рамзан Ф. недоумевает «куда смотрела администрация», когда плакат устанавливался на площади города, а главу Башкирии в свою очередь прост принять меры.

В администрации города корреспонденту Mkset сообщили, что плакат с рекламного стенда уже демонтируется «в связи с тем, что кому-то не понравилось». Чиновники подчеркнули, что щит расположен справа от здания администрации города, а также рядом с фонтаном, в частности, «взгляд с фонтанов падает на героев».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы