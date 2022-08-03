В Башкирии власти установили стенд с Героями Труда рядом с общественным туалетом

Житель города Туймазы пожаловалась главе Башкирии на действия местной администрации. Свою жалобу мужчина опубликовал в социальных сетях Радия Хабирова.
Недоволен Рамзан Ф. остался тем, что на центральной площади города плакат с героями социалистического труда разместили рядом с туалетом. В качестве доказательств местный житель прикрепляет фотографию, на которой, действительно, стенд установлен буквально в нескольких шагах от общественного туалета.
Так, Рамзан Ф. недоумевает «куда смотрела администрация», когда плакат устанавливался на площади города, а главу Башкирии в свою очередь прост принять меры.
В администрации города корреспонденту Mkset сообщили, что плакат с рекламного стенда уже демонтируется «в связи с тем, что кому-то не понравилось». Чиновники подчеркнули, что щит расположен справа от здания администрации города, а также рядом с фонтаном, в частности, «взгляд с фонтанов падает на героев».