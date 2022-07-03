«Сойду с ума»: жители попавших под обстрел домов в Белгороде рассказали о случившемся

В результате ночного обстрела в Белгороде минувшей ночью трое людей погибли, четверо были ранены, десятки людей пребывают в состоянии шока. Уничтоженными от огня оказались пять частных жилых домов, ещё 34 получили повреждения. Об этом сообщает Бел.ru со ссылкой на данные губернатора региона.
Напомним, это не первый раз, когда территории Белгородской области подвергаются обстрелам. Так, сегодня примерно в 3:05 над Белгородом раздались залпы системы ПВО, горожане насчитали до шести выстрелов. В небе сбили летевший объект, через несколько секунда раздался взрыв в районе дома № 23 по улице Маяковского. По словам же губернатора Вячеслава Гладкова, на момент 17 июня от обстрелов в области пострадало порядка 400 домов.
Сообщается, что в центре Белгорода на улице Маяковского среди обломков некогда жилых домов и выбитых стёкол бродят шокированные произошедшим местные жители. Так, в доме проживающей поблизости пенсионерки ударной волной выбило стёкла — осколки повредили ей ногу. Другая женщина в состоянии прострации бродит по близлежащим улицам в домашней одежде, не желая возвращаться домой.
— Реакция такая: бей или беги. Вот я и бегаю. Не могу сидеть дома — сойду с ума. Часа в два я легла спать. В три часа услышала взрывы. Ярко-красное зарево! Прямое попадание в 23-й и 25-й. Там воронка, — рассказывает она об увиденном.
Как сообщает «Бел.РУ», сгоревшие минвшей ночью дома на улице Маяковского были оцеплены. Отмечается, что сильнее всего пострадали, где окна обрамляли деревянные рамы. Жители многоэтажек самостоятельно убирают осколки возле домов и в квартирах. Многие из них испытывают глубокое чувство подавленности от ситуации.
— Вы понимаете, такое горе! Без ничего остался, и просят что-то сказать! У меня, я так думаю, ничего не осталось! , — ответила женщина на вопрос журналистки о случившемся.
Частные дома на улице Попова, находящиеся возле сгоревших домов на улице Маяковского, тоже сильно пострадали. В доме на Попова, 94 выбиты стёкла, а натяжной потолок сильно просел. Хозяин дома заявил корреспонденту «Бел.РУ», что, возможно, пострадала крыша и из-за этого просел потолок.
Также сильно пострадали жилые дома на улице Попова. По словам корреспондента «Бел.РУ», в одном из домов ему удалось застать губернатора региона Вячеслава Гладкова. Губернатор сообщил, что сейчас после оценки ущерба чиновники займутся поиском внебюджетных источников финансирования ремонта и восстановления, так как ремонт за счёт бюджета связан с долгими согласованиями вследствие процесс может затянуться.