«Сойду с ума»: жители попавших под обстрел домов в Белгороде рассказали о случившемся

Напомним, это не первый раз, когда территории Белгородской области подвергаются обстрелам. Так, сегодня примерно в 3:05 над Белгородом раздались залпы системы ПВО, горожане насчитали до шести выстрелов. В небе сбили летевший объект, через несколько секунда раздался взрыв в районе дома № 23 по улице Маяковского. По словам же губернатора Вячеслава Гладкова, на момент 17 июня от обстрелов в области пострадало порядка 400 домов.