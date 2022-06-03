Спасибо, что не воду: уфимец показал фото «сухпайка», выданного школьнику в лагере

Спасибо, что не воду: уфимец показал фото «сухпайка», выданного школьнику в лагере
Спасибо, что не воду: уфимец показал фото «сухпайка», выданного школьнику в лагере
Вчера, 16:36ОбществоНаталья БалыковаФото: соцсети
Читатель Mkset сообщил, что в прошлом году детям выдавали в основном воду.

Детям, которые посещают школьные лагеря, на выходные выдают «сухие пайки». Если в прежние годы школьники приносили домой мешки с конфетами и печеньем, то сейчас состав пакета существенно поменялся.

«Выдали три апельсина, яблоко, маленькую пачку печенья и две 20-граммовые шоколадки „Аленка“. И полулитровую бутылку воды — почему воду, мне лично непонятно. Но радует, что в этом году воды не так много. В прошлом году, когда выдали полуторалитровую бутылку воды и литровую упаковку сока, ребенок все это богатство еле дотащил до дома», — сообщил автор фото.

Стоимость трехнедельной смены в школьном лагере с питанием, по словам уфимца, составила 4500 рублей. Деньги уходят на развлечения: детей возят в кино, музеи, театры и бассейн, приглашают в школы аниматоров, организуют им дискотеки и игры.

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