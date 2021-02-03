Запреты в соцсетях, протестная Уфа и «Шульган-Таш» имени Рюмина. Итоги дня в Башкирии

В России вступил в силу федеральный закон о блокировке запрещенного контента в соцсетях. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал нововведения. Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи. Однако теперь пользователи не будут следовать внутренним правилам соцсетей, а наоборот, жизнь в соцсетях будет строиться по новым законам.