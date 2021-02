Запреты в соцсетях, протестная Уфа и «Шульган-Таш» имени Рюмина. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии за 3 февраля 2020 года.

В России вступил в силу федеральный закон о блокировке запрещенного контента в соцсетях. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал нововведения. Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи. Однако теперь пользователи не будут следовать внутренним правилам соцсетей, а наоборот, жизнь в соцсетях будет строиться по новым законам. Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях Грустная новость для киноманов. В Уфе закрылся один из крупнейших кинотеатров «Искра IMAX». Официальная причина временного закрытия неизвестна. В комментариях к посту пользователи поделились своим отношением к кинотеатру: «Моё любимое заведение», «Жаль, Уфа останется без Imax», «Мой любимый кинотеатр». Кто-то предположил, что закрытие связано с ремонтом или сменой владельца. В Уфе закрылся один из крупнейших кинотеатров «Искра IMAX» Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе. Мало того, что квартира площадью более 120 квадратных метров была предоставлена дочери госслужащего с нарушением требований законодательства, так еще и в последствии собственность была продана, а деньги присвоены. Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе Бывший градоначальник Уфы Ирек Ялалов прокомментировал протестные акции, которые проходили в столице Башкирии две недели подряд. По мнению Ирека Ялалова, протестная активность уфимцев продемонстрировала региональным и федеральным властям то, что «в городах-миллионниках ситуация может пойти по любому сценарию». Также сенатор от Башкирии в Совете Федерации оценил работу сотрудников полиции во время протестных акций. Он уверен, что в Уфе они действовали «мягко». В Башкирии возмутились предложением присвоить заповеднику «Шульган-Таш» имя ученого Экс-мэр Ирек Ялалов оценил протестный потенциал Уфы и действия полиции на митингах Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу. В официальной группе природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» пояснили, что по факту название парка и пещеры не изменится, ему лишь присвоят имя ученого – первооткрывателя наскальной живописи. Однако и это не успокоило людей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

