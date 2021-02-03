Запреты в соцсетях, протестная Уфа и «Шульган-Таш» имени Рюмина. Итоги дня в Башкирии

Запреты в соцсетях, протестная Уфа и «Шульган-Таш» имени Рюмина. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:52ОбществоКарина МамаеваPhoto: Башинформ
Главные новости Уфы и Башкирии за 3 февраля 2020 года.

В России вступил в силу федеральный закон о блокировке запрещенного контента в соцсетях. Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал нововведения. Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи. Однако теперь пользователи не будут следовать внутренним правилам соцсетей, а наоборот, жизнь в соцсетях будет строиться по новым законам.

Грустная новость для киноманов. В Уфе закрылся один из крупнейших кинотеатров «Искра IMAX». Официальная причина временного закрытия неизвестна. В комментариях к посту пользователи поделились своим отношением к кинотеатру: «Моё любимое заведение», «Жаль, Уфа останется без Imax», «Мой любимый кинотеатр». Кто-то предположил, что закрытие связано с ремонтом или сменой владельца.

Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе. Мало того, что квартира площадью более 120 квадратных метров была предоставлена дочери госслужащего с нарушением требований законодательства, так еще и в последствии собственность была продана, а деньги присвоены.

Бывший градоначальник Уфы Ирек Ялалов прокомментировал протестные акции, которые проходили в столице Башкирии две недели подряд. По мнению Ирека Ялалова, протестная активность уфимцев продемонстрировала региональным и федеральным властям то, что «в городах-миллионниках ситуация может пойти по любому сценарию». Также сенатор от Башкирии в Совете Федерации оценил работу сотрудников полиции во время протестных акций. Он уверен, что в Уфе они действовали «мягко».

Минприроды России предложило добавить к названию государственного природного заповедника «Шульган-Таш» имя ученого Александра Рюмина. Когда данное сообщение разлетелось по социальным сетям, местные жители начали высказывать свои категорические возмущения по этому поводу. В официальной группе природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» пояснили, что по факту название парка и пещеры не изменится, ему лишь присвоят имя ученого – первооткрывателя наскальной живописи. Однако и это не успокоило людей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы